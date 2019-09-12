Отношение к отходам в лесной отрасли в последние годы кардинально изменилось. Сегодня щепу, опилки, порубочные остатки и низкосортную древесину специалисты называют технологическим сырьем или биомассой, из которой делают готовую продукцию, постепенно переходя на безотходные технологии переработки древесины.

В последние годы освоен выпуск прессованных гранул - пеллет и брикетов. Это биотопливо пользуется высоким спросом за рубежом, поэтому их производство в регионах набирает обороты. Так, в прошлом году запущены заводы в Алтайском крае на Рубцовском ЛДК, в Архангельской области на Устьянском ЛПК. В этом году открыты цеха в Вологодской, Архангельской, Иркутской областях, Республике Коми.

В результате в прошлом году выпуск древесных топливных гранул в России увеличился на 4,9 процента и составил 1,41 миллиона тонн. В первом полугодии этого года, по данным Росстата, производство подскочило на 21,8 процента до 917 тысяч тонн.

Сейчас в Красноярском крае группа компаний "Сегежа" проектирует на площадке Лесосибирского ЛДК №1 биотехнологический комплекс со 100-процентной переработкой древесного сырья. Выпускать будут целлюлозу и широкий спектр биопродуктов. Производство топливных гранул на ЛДК уже работает. Крупный пеллетный завод в этом году также планируют запустить и в Дальневосточном центре глубокой переработки древесины.

За январь-июнь этого года выпуск топливных пеллет подскочил на 21,8 процента - до 917 тысяч тонн

В Алтайском крае компания "Алтайлес" также стремится к полной переработке технологических отходов со своих предприятий. Уже освоен выпуск топливных брикетов и пеллет, а в июне компания открыла один из крупнейших за Уралом комбинатов по производству плит MDF - Павловский ДОК. Панели MDF и HDF здесь изготавливают из порубочных остатков и щепы, а низкосортную древесину используют в качестве топлива для обогрева цехов, нагревания пресса и производства технологического пара.

"Благодаря запуску Павловского комбината цикл производства древесины в регионе стал полностью замкнутым", - подтвердил зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Экологический эффект таких проектов также весьма весомый. По словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, утилизация порубочных остатков значительно улучшит пожароопасную и санитарную обстановку в лесах. Раньше древесные отходы оставались на лесосеках, что создавало угрозу распространения вредителей и возникновения пожаров.

"Производство продукции из древесных отходов и низкосортной древесины - важный шаг на пути интенсификации лесопользования", - отмечает директор красноярского Института леса им. В.Н. Сукачева, профессор Александр Онучин. За счет этого можно сокращать рубки, учитывая, что раньше около половины заготавливаемой древесины уходило в отходы.