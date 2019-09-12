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12.09.2019 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Многодетные семьи Приангарья, пострадавшие от паводка, получат миллион

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области приняты дополнительные меры поддержки жителей, пострадавших от летних паводков. Согласно указу губернатора региона, потерявшие жилье семьи, которые воспитывают пять и более детей, получат по миллиону рублей из областного бюджета.

Фото: МЧС России/ТАСС
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- Для получения выплаты одному из родителей - собственнику или нанимателю утраченного жилья - необходимо не позднее 30 ноября 2019 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или пребывания. С собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении детей или паспорта, детей, достигших 14 лет, а также, если в документе нет отметки о регистрации по месту жительства, нужно представить решение суда об установлении факта проживания, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Заявление и документы можно предоставить при личном обращении в соцзащиту или МФЦ, отправить по почте или в форме электронных документов, отмечают в министерстве.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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