На Алтае опекуна обвинили в истязаниях детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Залесовского района Алтайского края, систематически избивавшей своих приемных детей.

Об издевательствах в приемной семье стало известно после того, как сельчане обратились за помощью в местную газету. В письме они рассказали о том, что брат и сестра 2006 и 2007 года рождения постоянно ходят по деревне в синяках и кровоподтеках. А органы опеки не обращают на ситуацию никакого внимания.

- Журналист позвонил в следственный комитет, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В ходе проверки указанные факты подтвердились.

Как выяснилось, опекунша жестоко наказывала брата и сестру даже по незначительным поводам. Избивала и оскорбляла их за малейшую провинность. Когда ребятишек забирали полицейские, дети не скрывали радости.

- Следователями будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за такими семьями, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.