В селе Луговом Тальменского района Алтайского края жители, не дождавшись бюджетных денег, нашли спонсоров, которые построили здесь современную амбулаторию.

- Здесь все предусмотрено, - рассказала "РГ" заместитель главврача Тальменской районной больницы Лариса Хорьякова. - Спонсоры передали району здание безвозмездно. Мы только закупаем медицинское оборудование.

Луговое - село большое, под две тысячи человек. Но в Алтайском крае около 400 небольших сел с населением менее ста человек, где даже фельдшерско-акушерские пункты не положены. В таких деревнях нужны мобильные ФАПы - автобусы с медаппаратурой, врачом и акушеркой.

Первый такой медпункт на колесах появился в крае тоже благодаря спонсорам. Два года назад одно из предприятий купило "медавтобус" для Целинного района. Практика выездной помощи оказалось эффективной, и сегодня в регионе работает уже девять мобильных ФАПов - еще восемь приобрели на средства федерального резервного фонда. Так, в Первомайском районе медпункт на колесах обслуживает 12 небольших сел. Прием ведет опытный врач Сергей Панков, который работал и на "скорой", и в стационарном сельском ФАПе. А Галина Жукова, работающая врачом в мобильном ФАПе в Троицком районе, привела пример экстренных решений из своей практики: "В одном из сел я увидела у пациента изменения на кардиограмме, хотя на сердце он не жаловался. Фотографию кардиограммы выслала по мобильной связи кардиологу, проконсультировалась и тут же вызвала "скорую". Пациента оперативно отправили в районную больницу".