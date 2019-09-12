На что ориентируется выставочная зона в Сибири

В Новосибирске ежегодно проходит огромное количество событий - деловых и промышленных форумов, конференций, выставок с международным участием, концертов, конгрессов, презентаций, спортивных соревнований и танцевальных шоу. Статус наиболее подготовленной и эффективной бизнес-площадки для проведения важнейших мероприятий любого масштаба на протяжении последних семи лет держит "Новосибирск Экспоцентр".

Ежегодно в "Экспоцентре" проходит около 150 значимых для всей Сибири и страны в целом мероприятий, которые посещают более 500 тысяч человек. Фото: Татьяна Кравченко

Планы на осень

За эти годы Международный выставочный комплекс (МВК) стал центром проведения крупнейших федеральных и региональных выставок, форумов и конференций, в числе которых - международный форум и выставка технологического развития "Технопром", IT-конференция Сибири "CodeFest", международная выставка и научный конгресс "Интерэкспо ГЕО-Сибирь", международная агропромышленная выставка Сибири и Дальнего Востока "Сибирская аграрная неделя", Сибирский транспортный форум и выставка TransSiberia/Translogistica, международная строительно-интерьерная выставка в Сибири Siberian Building Week (Сибирская строительная неделя) и многие другие. В среднем ежегодно в "Экспоцентре" проходит около 150 значимых для всего Сибирского федерального округа и страны в целом мероприятий, которые посещают более 500 тысяч человек, а участниками становятся сотни компаний, госкорпораций, фондов.

Осень - время, когда деловая активность в регионе вновь набирает обороты. В сентябре в МВК состоятся несколько крупных форумов, конференций и выставок с участием иностранных гостей.

Открыла сезон большая конференция компании "Яндекс" для владельцев бизнеса, маркетологов, рекламных аналитиков. Прошла международная выставка одежды и аксессуаров Fashionstar-Сибирь - уникальный региональный стартап, не имеющий аналогов в России. В шестнадцатый раз "Новосибирск Экспоцентр" встречал международную выставку обу-ви и аксессуаров Shoesstar-Сибирь, на которой производители и дистрибьюторы имеют возможность напрямую представить байерам коллекции обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2020. Shoesstar-Сибирь уже давно закрепила за собой статус главного события обувного бизнеса в Сибири и близлежащих регионах.

А под занавес сентября ожидается крупнейшее интеграционное отраслевое событие года в России - "Майнинг. Металлургия. Генерация - 2019". В МВК развернется уникальная для страны бизнес-площадка, на которой российские и зарубежные компании презентуют новую технику и инновационные разработки, в рамках форума обсудят с представителями региональной и федеральной власти реализацию приоритетных нацпроектов "Экология" и "Цифровая экономика". А 28 сентября для женщин, занятых в собственном бизнесе или работающих в компаниях, которые уделяют внимание продвижению себя и своего дела, состоится осенний форум "Главные женщины Сибири". Его основная тема - развитие и продвижение личных брендов. Своим опытом на мастер-классах поделятся Ксения Собчак, Владислав Лисовец, Ляйсан Утяшева и другие известные медиаперсоны. В рамках форума состоится осенний этап премии "Главные женщины Сибири - 2019" с участием представительниц шести сибирских городов, воплотивших яркие идеи и бизнес-проекты.

Безусловно, самым важным и ключевым событием для развития не только Новосибирской области, но и всей страны, станет VII Международный форум технологического развития "Технопром". Он пройдет 18-20 сентября и будет посвящен национальным проектам, которые направлены на прорывное научно-технологическое развитие России и наращивание международного сотрудничества. "Экспоцентр" неслучайно выбран основной площадкой проведения "Технопрома", организатором которого выступает правительство региона. Деловая программа форума включает более ста мероприятий с общим числом спикеров в 500 человек. В предыдущие годы участниками и гостями крупнейшего за Уралом форума становились не менее десяти-двенадцати тысяч человек из более чем тридцати стран мира. Возможность принять такое количество гостей сегодня есть лишь у нескольких объектов в европейской части страны.

Тренды и возможности

Площади "Новосибирск Экс-поцентра" - а это два павильона по 7 200 квадратных метров каждый - позволяют с комфортом разместить до 10 000 человек. Конференц-залы трансформируются под разные форматы проведения мероприятий. Одновременно в них могут работать свыше полутора тысяч участников. Кроме того, в МВК есть переговорные, VIP-зоны, офисные, сервисные помещения, фудкорт и ресторан. Комплекс соединен крытым переходом с отелем SkyExpo.

В начале строительства МВК было немало споров о его месте расположения. Считалось, что проведение крупных форумов и выставок в отдаленности от центра города отразится на посещаемости. За последние годы транспортная доступность территории, на которой расположен "Экспоцентр", существенно выросла. Добраться до комплекса можно на автомобиле по федеральной трассе М-51 "Байкал", которая является составной частью азиатского маршрута АН6 и европейского Е51. Близость МВК к международному аэропорту Толмачево дает преимущество иностранным и иногородним участникам мероприятий.

По данным международного интернет-портала OnExpo.OnLine, в прошлом году наметился тренд, направленный на изменение форматов выставочной деятельности. Клиенты хотят получать персональный опыт и личные впечатления от присутствия на мероприятии. Новосибирский "Экспоцентр" с первого дня своей работы предоставлял такую возможность - прямые встречи бизнес-партнеров, руководителей регионов, знакомство с последними достижениями науки и техники. И все это - на одной площадке.

Шоу продолжается

В общем объеме деятельности "Экспоцентра" традиционные выставки и ярмарки стабильно растут и в этом году занимают 25 процентов. Еще 35 процентов приходится на конференции, конгрессы, форумы, мастер-классы, презентации. На 14 процентов по отношению к 2018 году вырос-ло количество публично-развлекательных мероприятий - концертов, шоу, спортивных соревнований. Также стабильно растет доля банкетных мероприятий - до 17 процентов от общего объема деятельности в 2019 году.

Этот год для МВК ознаменуется большим количеством концертов. Начиная с марта на площадке "Экспоцентра" прошло пять выступлений мировых звезд - группы Manowar, Элджея, LP (Лауры Перголицци), группы "ЛСП", большой концерт Басты. С осени и до конца года планируется еще пять концертов - Елены Темниковой, Тимы Белорусских, группы Little Big, дуэта HammAli&Navai, Gruppa Skryptonite.

Весной 2019 года новосибирский "Экспоцентр" прошел сертификацию и был включен в реестр минспорта РФ как спортивный объект. Это дает ему право организовывать на своих площадях соревнования разного уровня по более чем тридцати видам спорта. Первым мероприятием федерального масштаба, которое состоялось в мае этого года, стали всероссийские соревнования по танцевальному спорту "Сибирская весна - 2019". Организаторы и участники высоко оценили возможности комплекса.

- Концертную и спортивную деятельность мы намерены активно развивать, предлагая нашим партнерам лояльные условия аренды. Демонстрируем гибкие подходы в развитии индустрии, - отмечает исполнительный директор "Экспоцентра" Сергей Косенко. - Перед командой МВК стоит задача: создать удобные и выгодные условия для партнеров - организаторов и операторов мероприятий.

Перенести в Новосибирск

В настоящее время в число ключевых операторов входят "Сибирская выставочная компания" и "Центр Экспо". Операторы намерены поднять на новый уровень выставочную деятельность, привлекая на свои мероприятия все большее число профессиональных посетителей. Для этого "выставочники" работают над новыми форматами, применяют новые технологии информирования. В планах операторов - перенести место проведения некоторых всероссийских конференций из европейской части страны в Новосибирск. Для этого есть все предпосылки и возможности - заинтересованность в сотрудничестве с Россией азиатских партнеров, географическая близость к этим странам МВК и комфортные условия, которые "Новосибирск Экспоцентр" обеспечивает организаторам и участникам событий.

Все больше внимания привлекает форум-выставка "Городские технологии", за время существования которого площади, арендуемые для его проведения, увеличились в несколько раз. IТ-конференция Сибири "CodeFest" из домашней площадки выросла в крупный международный форум, значимый для развития всей отрасли. В 2020 году на него съедутся свыше трех тысяч представителей ведущих IТ-компаний мира.

Особое место среди проектов, проходящих в "Экспоцентре", занимает грандиозный масштабный проект "Главная Елка Сибири", организатором которого выступает компания ExpoEvents. Ежегодно тысячи ребятишек со всех районов Новосибирской области становятся зрителями сказочного представления и участниками праздничного приключения. Организаторы получают множество позитивных отзывов от родителей и детей, прежде всего о качественной организации мероприятия. Ведь от того, сколько человек простоял в гардеробе, легко ли припарковал автомобиль, зависит общее впечатление. Мелочей здесь не бывает.

Несмотря на общее снижение экономической активности, выставочная индустрия по-прежнему интересна инвесторам в среднесрочной перспективе. Это подтверждается глубиной планирования крупных мероприятий. Так, уже на 85 процентов сформирован график проведения мероприятий в "Экспоцентре" до конца 2020 года.

Кстати

По оценке экспертов исследовательской службы Всемирной ассоциации выставочной индустрии, в нынешних условиях организаторы и выставочные центры должны прилагать больше усилий по повышению качества мероприятий. Особенно это касается размещения участников, организации питания, парковок, предоставления услуг связи. На первое место выходят профессионализм и культура.