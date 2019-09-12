На восстановление Приангарья выделено более 18 млрд рублей

"Был принят целый пакет мер, чтобы помочь людям. Выделены значительные средства, включая средства на первоочередные нужды", - напомнил он.

"Также были выделены дополнительные деньги из резервного фонда правительства - это более 14 млрд рублей. Кроме того, мы направили деньги на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог. В общей сложности - более 18 млрд рублей", - проинформировал премьер-министр РФ.

Однако разрушения в регионе значительные, чтобы ликвидировать все последствия стихии и создать новую инфраструктуру "в рамках поручения президента была подготовлена специальная программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации этих разрушительных паводков".

Она предполагает восстановление и строительство сотен объектов - жилья, школ, больниц, учреждений культуры, дорог, коммунальной инфраструктуры. "Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, т.е. востанавливать инфраструктуру, делая ее более современной и более удобной", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Все работы в рамках программы, по его словам, должны быть завершены в 2023 году.