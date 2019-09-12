Новосибирская область совместно со Сбербанком развивают цифровизацию

Новосибирская область совместно со Сбербанком России развивают цифровизацию региона. Губернатор области Андрей Травников и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на рабочей встрече в Новосибирске отметили ряд существенных улучшений по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачи как можно быстрее адаптировать наработки Сбербанка в сфере цифровых технологий к более масштабным задачам, которые стоят перед страной, в том числе в сфере госуправления.

Как отметил Андрей Травников, элементы интеллектуальной управляющей системы Сбербанка внедрены в работу сети многофункциональный центров. Также Сбербанк участвует в реализации проекта "Бережливая поликлиника", является постоянным партнером региона в образовательных мероприятиях для госслужащих и предпринимателей.

- Мы ожидаем от реализации этих и других проектов экономии бюджетных средств. Вместе со Сбербанком мы стараемся реализовывать централизацию различных функций (бухгалтерский и кадровый учет) современными прогрессивными методами. Сумма экономии измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей, - сказал глава региона.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, год назад между Сбербанком и Новосибирской областью было заключено соглашение. Стороны договорились о реализации десяти проектов. Семь из них уже реализованы, три - в процессе.

Герман Греф выразил уверенность, что сотрудничество может перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. По его словам, Новосибирская область - достаточно продвинутый цифровой регион, в нем есть большое количество отработанных сервисов, высокий уровень цифровой культуры и серьезные компетенции. Предполагается, что инфраструктура и платформа Сбербанка для целостного решения будут применимы для всех задач Новосибирской области.

- Новосибирская область может стать одной из пилотных территорий, с которыми Сбербанк так плотно работает, - заявил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк".

Справка

В Новосибирской области активно развиваются и внедряются такие проекты, как "Умный дом", "Умный квартал", "Умный город", логистические сервисы управления дорожно-транспортными потоками, в муниципальных районах проводятся масштабные работы по устранению цифрового неравенства.