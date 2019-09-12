Омское зерно будут отправлять в Азию по Северному морскому пути

На V Международном Восточном экономическом форуме власти Омской области обсудили перспективы альтернативной поставки сибирской продукции в страны Юго-Восточной Азии. Сегодня экспортные возможности порта во Владивостоке ограничены 140 тысячами тонн зерна в год. Северный морской путь позволит увеличить объемы поставок омского зерна в разы.

Главная проблема экспорта сибирской продукции - удаленность регионов от зарубежных рынков. Транспортные затраты съедают большую часть прибыли. Тем не менее, омичи намерены увеличивать объемы экспорта.

По оценкам экспертов, Омская область может поставлять на экспорт в Юго-Восточную и Восточную Азию миллионы тонн зерна. Потребность Малайзии, Южной Кореи, Китая, Японии и других стран составляет около 70 тонн в год. А Филиппины готовы закупать в Омской области еще и свинину. Между тем, в российском порту Восточный идет реконструкция. Поэтому регионы ищут альтернативные маршруты поставок в страны АТР. Один из них - Северный морской путь.

- Омск стоит на Иртыше, путь по которому ведет до Обской губы, до порта Сабетта. Там товары можно перегружать на морские суда и доставлять в страны Юго-Восточной Азии. Для Сибири это более дешевый вариант, нежели везти по железной дороге до Владивостока, - поясняет губернатор Омской области Александр Бурков. - Этот вопрос мы уже обсудили с вице-премьером российского правительства Алексеем Гордеевым.

На Восточном экономическом форуме власти региона провели переговоры с председателем Филиппино-Российской бизнес-ассамблеи госпожой Арми Лопес Гарсия, а также генеральным консулом Филиппин во Владивостоке. Детали сотрудничества стороны продолжат обсуждать на международной продовольственной выставке в Москве в конце сентября этого года.

У Омской области сложился солидный экспортный потенциал. В 2018 году здесь собрали 3,2 миллиона тонн зерна, 60 процентов урожая отправили в другие регионы и за рубеж. Для обеспечения гарантированного сбыта создают транспортно-логистическую компанию "Зерно Сибири", которая должна организовать экспорт аграрной продукции без посредников.

Между тем

В Омске появится совместное российско-японское предприятие по производству продукции органического синтеза. Соответствующий меморандум был подписан на площадке V Восточного экономического форума. Японская компания "Соджиц Корпорейшн" обеспечит импорт современных технологий строительства и профессиональное сопровождение проекта.

Руководство Омской области также провело на форуме переговоры с руководством холдинга "Аэропорты Регионов" о строительстве новой воздушной гавани Омск-Федоровка. Возведенные там в прошлом веке объекты остались недостроенными примерно на 20 процентов и теперь пришли в негодность. Практически строительство нужно начинать заново. Сумма - более 20 миллиардов рублей - для региона неподъемная, поэтому без инвесторов не обойтись.