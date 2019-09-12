В проекте доклада минприроды РФ о состоянии окружающей среды в России в 2018 году Барнаул включен в список городов, где уровень загрязнения атмосферы превышал десять ПДК. За год там было зарегистрировано шесть случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, причем в одном из них - в 52 раза.

В барнаульском воздухе есть примесь бензапирена - химического соединения первого класса опасности, которое является канцерогеном, провоцируя развитие онкозаболеваний. Кроме этого воздух загрязняют диоксид азота, формальдегид и оксид углерода, а также взвешенные вещества, которые могут включать множество компонентов типа золы, сажи, дыма, пыли. Из доклада следует, что в Барнауле 304 стационарных источника загрязнения в 2018 году выбросили в атмосферу 89,6 тысячи тонн загрязняющих веществ. По данным минприроды региона, среднегодовая концентрация бензапирена превысила ПДК в 6,8 раза. Зимой его концентрация в городе составляет от 13 до 24 ПДК. Наибольшее содержание отмечено в Центральном районе из-за печного отопления и пониженного рельефа местности, поэтому в безветренную погоду над многими микрорайонами подолгу висит смог.

Краевой центр не первый раз попадает в список самых загрязненных городов страны. Помимо всего прочего, это серьезная имиджевая потеря не только для города, но и всего края, который со второй половины "нулевых" годов пытается активно позиционировать себя как экологически чистый регион.

Главный парадокс в том, что в отличие, например, от Новокузнецка с его огромным металлургическим комбинатом или Искитима, где работает мощный цементный завод, в Барнауле за последние 20 лет число крупных промышленных предприятий заметно сократилось. Как и в начале прошлого века, экономика города имеет скорее "купеческую" ориентацию, нежели промышленную. Откуда же тогда идет основное загрязнение?

"Наиболее крупными загрязнителями воздуха в Барнауле являются предприятия теплоэнергетики. Улучшению ситуации способствуют работы по газификации, одно из приоритетных направлений которой - перевод на природный газ технически устаревших угольных котельных и строительство новых", - отвечая на запрос "РГ", сообщил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

Но либо работы по газификации идут очень медленно, либо не играют значительной роли, если в своем ответе министр приводит следующие данные: "Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2018 году, как и в 2017-м, оценивался как "очень высокий", в 2016-м - как "высокий", в 2015-м - "повышенный", в 2009-2014 годах - как "высокий". То есть газификация ведется, а уровень загрязнения с "высокого" дорос до "очень высокого".

В региональном ведомстве также возлагают большие надежды на реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы. Как сообщили в минприроды региона, ежегодно в крае переводят на газомоторное топливо более 100 автомобилей. К примеру, метан гораздо экологичнее, чем бензин и дизельное топливо. К тому же, более дешевый. Как следствие, госпрограммой предусмотрено развитие сети метановых заправок. Сегодня в регио-не всего одна такая АЗС. До 2023 года "Газпром газомоторное топливо" планирует строительство еще двух в Барнауле и по одной в Бийске и Новоалтайске.

- Автобусы негативно влияют на экологию городов. К тому же парк больших автобусов последние пять лет совсем не обновляют. Машины старые, двигатели не соответствуют современным экологическим стандартам, - отмечает известный в крае автомобильный эксперт и журналист Иван Кузьмин. - Но проблема даже не в этом, а в топливе. Порядка 70 процентов проб дизельного топлива с АЗС и нефтебаз Алтайского края не соответствуют нормам. Такие цифры мне привели в местном отделении Росстандарта три года назад. Не думаю, что с тех пор ситуация кардинально изменилась. Мне тогда в лаборатории так и сказали: "Видели, как после автобусов остается черное облако? Они коптят не потому, что моторы плохие, а потому, что топливо некачественное".

ГИБДД должна следить за этим, и даже проводит периодически рейды, штрафует нарушителей. Но системной борьбы, по мнению эксперта, нет. Выполнили минимальную норму по штрафам - и успокоились.

Для многих перевозчиков сейчас непростые времена. Тот же "Барнаулпассажиртранс" на грани банкротства. Если их еще и гнобить экологическими штрафами, то они только быстрее загнутся. А пассажиров возить нужно.

На качество воздуха влияет и ухудшающаяся ситуация с зелеными насаждениями. Их все меньше и меньше, а вместо деревьев, кустарников и травы появляются асфальт и бетон. Вместо парков и скверов вырастают многоэтажки. "Наш город быстро "лысеет", скоро уже нечем будет дышать", - сетуют барнаульцы.

Кстати

Неожиданную точку зрения по поводу попадания Барнаула в топ "грязного" рейтинга высказали в Институте водных и экологических проблем СО РАН. Доктор физико-математических наук Игорь Суторихин полагает, что ситуация, возможно, не столь драматична. Просто измерительная аппаратура, установленная на контрольных постах, давно устарела, как и сама методика измерений. Замеры, которые там проводят, нельзя назвать корректными. К тому же в краевом центре всего пять постов - предельно допустимый минимум для такого города.

- Мы замеряли уровень загрязнения в спальных районах Барнаула - там вполне нормальная ситуация, никаких превышений нет. А если посты установлены рядом с заводской трубой или близ частного сектора с печным отоплением, то, конечно, картина будет удручающая. Мы давно уже советуем городской администрации потратиться наконец-то на установку современного оборудования в необходимом количестве, - сообщил Игорь Суторихин.