В Алтайском крае сельхозпроизводители уже намолотили свыше трех миллионов тонн зерна, убрав урожай с 58 процентов посевных площадей. По прогнозам экспертов, валовый сбор будет на пять-десять процентов меньше, чем в прошлом году, когда он составил более пяти миллионов тонн. А вот качество зерна в этом сезоне заметно выше прошлогодних показателей. Ждать ли крестьянам в таких условиях повышения цен на свою продукцию?

Недобор зерна в основном связан с засухой в степной зоне, где в 22 районах края посевы пострадали от недостатка осадков. По данным регионального минсельхоза, полной гибели урожая не было, но урожайность зерновых здесь низкая - от 6,1 до 9,8 центнера с гектара. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, обсуждать с минсельхозом РФ возможные компенсации сельхозпроизводителям за частичную потерю урожая можно будет, если их убытки составят не менее 0,5 миллиарда рублей. А подсчитают их только по окончании уборочной, то есть не раньше октября-ноября.

Снижение урожая зерновых культур связано не только с неблагоприятными погодными условиями, но и с диверсификацией сельхозпроизводства. По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, крестьяне в последние годы сокращают зерновой клин в пользу посевов технических культур, рапса, сои, подсолнечника, рентабельность которых значительно выше, чем у пшеницы. За шесть лет площади, занятые зерновыми, в регионе сократились почти на 15 процентов, а под техническими и масличными культурами - наоборот, выросли в полтора-два и более раза. В частности, алтайские крестьяне существенно нарастили объемы производства рапса и сои. Площади под соей, например, с 2014 года увеличились более чем в шесть раз: с 20 до 130 тысяч гектаров. Соевое и рапсовое масло пользуются хорошим спросом за рубежом и активно поставляются на экспорт, поэтому интерес к этим культурам растет, а вместе с ними и закупочные цены.

Сегодня килограмм рапса алтайские крестьяне могут продать за 15-25 рублей, тогда как за килограмм продовольственной пшеницы предлагают только 8-9,5 рубля.

При этом, если цена рапса во многом зависит от его качества - чем выше масличность, тем дороже ценится эта культура, - то со стоимостью зерна уже не так. "Разница в цене пшеницы третьего и четвертого классов сегодня на рынке невелика, многие скупают зерно, даже не глядя на его классность и другие качественные характеристики", - поясняет фермер из Первомайского района Анатолий Иванов.

Между тем, по оценке специалистов, качество урожая в этом сезоне в Алтайском крае заметно выше прошлогоднего. По словам директора Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Марии Шостак, до 80 процентов собранной пшеницы относится к продовольственным сортам. По данным на 10 сентября, доля пшеницы третьего класса доходит до 48 процентов, тогда как в прошлом году на эту дату она не превышала 37. Впервые за последние десять лет в Алтайском крае получили пшеницу второго класса, которая отличается высокой клейковиной, стекловидностью и содержанием белка.

- Такие показатели связаны с природно-климатическими факторами и агрохимическими технологиями, которые применяют сельхозпроизводители, - пояснила корреспонденту "РГ" Мария Шостак. - Солнца этим летом на Алтае было много, особенно в степной зоне, что способствовало повышению качества зерна. Поэтому в Восточно-Кулундинской и Западно-Кулундинской климатических зонах у нас в этом году очень высокая доля продовольственной пшеницы - 92 и 83 процента соответственно. Кроме того, производители более активно стали применять минеральные удобрения, что тоже сказывается на качественных характеристиках зерна будущего урожая.

Но фермеры сетуют, что, несмотря на высокое качество зерна, закупочная цена на него в регионе довольно низкая. По данным центра сельхозконсультирования Алтайского края, сегодня за тонну пшеницы третьего-четвертого классов дают в среднем от восьми до девяти с половиной тысяч рублей.

- Это немного больше ее себестоимости, - подчеркивает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайс. - По сравнению с сентябрем прошлого года цена килограмма пшеницы выросла примерно на один рубль, а если посчитать, на сколько увеличилась стоимость ГСМ, удобрений, техники, то мы увидим, что прибавкой в рубль эти выросшие расходы не покроешь.

По мнению алтайских фермеров, цена на зерно должна быть примерно 12-13 тысяч рублей за тонну. "По такой цене сегодня продается пшеница в Краснодарском, Ставропольском краях. А наше алтайское зерно, качество которого выше, стоит намного дешевле", - комментирует ситуацию Александр Вайс.