Сибирские ученые выяснили, когда лучше просить прибавку к зарплате

Искусственный интеллект, разработанный учеными из Томска, проанализировал ситуацию на рынке труда и выяснил, когда россияне могут просить работодателя о прибавке к зарплате.

По словам ученых, сегодня в поисках работы находятся четырнадцать миллионов россиян, из них 1,5 миллиона трудоустраиваются впервые, еще два миллиона ищут подработку. Многие задумываются о новом рабочем месте, так как не удовлетворены условиями труда и заработной платой.

- Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал данные Росстата, - рассказал корреспонденту "РГ" один из авторов разработки Евгений Гарин. - В результате нам удалось выявить уровни психологического сопротивления, на которых работодатель не готов платить работнику более высокую зарплату независимо от его вклада в прибыль компании. Благодаря исследованию, можно спрогнозировать, в каких случаях работодатель может повысить зарплату, а в каких откажет или начнет искать сотруднику замену.

Искусственный интеллект пришел к выводу, что не стоит просить увеличить жалование россиянам, чей труд работодатель уже оценивает в 20, 40, 60, 75 или 100 тысяч рублей.

- А если вы получаете, например, 34 тысячи рублей, то можете просить и с большой вероятностью получите надбавку, но при этом ваша новая зарплата не превысит сорока тысяч, - подчеркивает Евгений Гарин. - В карьерном росте у каждого человека есть черные полосы. Если их измерять в рублях, то в вашей карьере наблюдается застой, если ваша зарплата измеряется в следующих пределах: 15-20 тысяч, 34-40 тысяч, 55-60 тысяч, 70-75 тысяч и 95-100 тысяч рублей.

По словам ученых, если вы получаете более ста тысяч рублей, то беспокоиться о том, что работодатель ищет вам замену, не стоит. Этот уровень считается "окном стабильности". Начальник будет терпеть особенности вашего характера до тех пор, пока вы будете приносить доход его бизнесу - на рынке труда специалистов такого уровня не так уж много.

А вот если вы получаете от 240 до 250 тысяч рублей, то шанс получить прибавку близок к нулю. Хотите увеличить доход - стоит задуматься о собственном деле.

- Если на собеседовании вас спрашивают о том, какую зарплату вы бы хотели получать - не советую называть цифру выше 250 тысяч, - отмечает Евгений Гарин. - Искусственный интеллект показал, что данная сумма является психологическим порогом для работодателя.