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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пучок раздора

СК начал проверку в школе, где разразился скандал из-за прически ученика
Текст: Надежда Столярчук ( Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Следственный комитет начал проверку в школе N 4 Сосновоборска (Красноярский край), где вспыхнул конфликт между руководством заведения и ребенком, пришедшим на занятия с неподобающей, по мнению администрации, прической.
Мальчик хочет походить на своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича. Фото: Vesti.ru Мальчик хочет походить на своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича. Фото: Vesti.ru
Мальчик хочет походить на своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича. Фото: Vesti.ru

История началась 5 сентября, когда учитель сделала замечание ученику четвертого класса Прохору. Мальчик явился в школу с необычной стрижкой: виски выбриты, а на затылке волосы обесцвечены и забраны в пучок. Педагог посчитала внешний вид ученика вызывающим, о чем и сообщила родителям. Те возразили, что прическу сын сделал с их согласия и одобрения. Вскоре разгорелся скандал уже на уровне директора учебного заведения, которая предложила папе и маме Прохора, если они не готовы выполнять требования педагогов, перевести ребенка на домашнее обучение.

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Объяснения взрослых, что мальчик, всерьез занимающийся футболом, постригся так, чтобы походить на своего кумира - шведского нападающего Златана Ибрагимовича, руководство учебного заведения не приняло. Директор Людмила Пестова заявила, что с нового учебного года в школе вступили в силу разработанные там правила о "единой форме и внешнем виде учащихся", и Прохор со своей прической в них не вписывается. После этого родители четвероклассника написали заявление в прокуратуру.

Скандал с "неправильной" прической школьника вызвал огромный общественный резонанс, выплеснувшийся далеко за пределы 40-тысячного Сосновоборска. В защиту "свободы самовыражения ребенка" выступили блогеры и общественные деятели. Впрочем, значительная часть участников дискуссии Прохора и его родителей не поддержала. В частности, они обратили внимание на то, что требования к внешнему виду учеников были обнародованы еще весной, и у семейства юного модника было время найти с педагогами компромисс. Но они пошли на конфликт. "Привила в школах пишут, чтобы их соблюдали все", - подчеркивают участники дискуссии.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Министр же образования Красноярского края Светлана Маковская отнеслась к этому, скажем так, по-философски:

- У нас в Красноярском крае более 346 тысяч учеников, и все абсолютно разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность. Нестандартная прическа - это личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым нормам делового стиля, но не более того, - отметила министр. По ее словам, она уже встретилась с директором учебного заведения и родителями мальчика, попросив обе стороны пойти на компромисс и возникший конфликт погасить.

Точку же в деле поставят следователи: они установят, имело ли место превышение должностных полномочий руководством школы и примут решение.

Официально

- Министерство просвещения исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, - прокомментировали резонансный случай в федеральном ведомстве. - Это закреплено действующими нормативными актами о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу.

Подготовила Ксения Колесникова

Шведского нападающего попросили поддержать 10-летнего поклонника. Фото: REUTERS
Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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