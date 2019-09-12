В Арктике обнаружили оазисы ромашек и одуванчиков

Томские ученые обнаружили новый феномен в ходе недавней экспедиции на Ямал. В местах активного таяния мерзлоты впервые появились зеленые оазисы, где отмечается аномальная для тундры продуктивность биосистем.

По словам исследователей, "вспышка жизни" в арктической тундре произошла из-за вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы.

- Нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы, - сообщает прес-служба Томского государственного университета.

В результате в Арктике появились бугры, покрытые ковров трав и цветов. В подобных оазисах начали прорастать семена ромашек, одуванчиков, полыни, злаков и ивы, которые разносят по тундре ветер и животные. Затем на буграх поселились дождевые черви, для которых растительность служит хорошей пищей. Они активно формируют гумусовый слой, еще больше повышая плодородие почвы.

- Становится все более очевидным, что климатический потенциал арктической зоны РФ сильно недооценен, - считает старший научный сотрудник лаборатории ТГУ Сергей Лойко. - Феномен, который мы обнаружили, свидетельствует о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов.