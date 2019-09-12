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12.09.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Арктике обнаружили оазисы ромашек и одуванчиков

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые обнаружили новый феномен в ходе недавней экспедиции на Ямал. В местах активного таяния мерзлоты впервые появились зеленые оазисы, где отмечается аномальная для тундры продуктивность биосистем.

По словам исследователей, "вспышка жизни" в арктической тундре произошла из-за вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы.

Фото: iStock
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- Нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы, - сообщает прес-служба Томского государственного университета.

В результате в Арктике появились бугры, покрытые ковров трав и цветов. В подобных оазисах начали прорастать семена ромашек, одуванчиков, полыни, злаков и ивы, которые разносят по тундре ветер и животные. Затем на буграх поселились дождевые черви, для которых растительность служит хорошей пищей. Они активно формируют гумусовый слой, еще больше повышая плодородие почвы.

- Становится все более очевидным, что климатический потенциал арктической зоны РФ сильно недооценен, - считает старший научный сотрудник лаборатории ТГУ Сергей Лойко. - Феномен, который мы обнаружили, свидетельствует о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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