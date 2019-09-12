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Проект: В регионах

Целеустремленные

В Иркутской области состоялась XII Спартакиада холдинга "Сибирский цемент"
Текст: Екатерина Вострикова (Иркутск)
Российская газета - Экономика Сибири № 204(7962)
Под девизом "Сибцем" - спортивный, целеустремленный" прошла XII Спартакиада холдинга "Сибирский цемент". Второй год подряд мероприятие принимает Иркутская область. Здесь, на берегу Ангары, на базе отдыха состоялся настоящий спортивный праздник, объединивший работников компании и предприятий-партнеров.
Спортивное движение холдинга с каждым годом набирает обороты. Фото: Сибирский цемент Спортивное движение холдинга с каждым годом набирает обороты. Фото: Сибирский цемент
Спортивное движение холдинга с каждым годом набирает обороты. Фото: Сибирский цемент

- Совсем недавно - 25 августа - холдингу "Сибирский цемент" исполнилось 15 лет. За это время в нашей компании появилось немало замечательных корпоративных традиций. Одна из самых любимых - проведение ежегодной Спартакиады. Сегодня мы даем старт уже двенадцатым соревнованиям. Уверен, каждому из участников они подарят сильные и яркие впечатления, помогут обрести новых друзей, - подчеркнул на торжественной церемонии открытия состязаний первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов.

Первая Спартакиада холдинга была организована еще в 2006-м в Красноярске. В 2009-м соревнования провели в городе Топки Кемеровской области. С тех пор мероприятие стало ежегодным. В 2019-м в его программу вошли чемпионаты по волейболу, стритболу, мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, плаванию, кроссфиту. А по родным городам спортсменов можно изучать географию Сибири - Ангарск, Новосибирск, Искитим, Красноярск, Кемерово, Топки.

По словам директора департамента персонала и организации управления АО "ХК "Сибцем" Марины Горбуновой, спортивное движение холдинга с каждым годом набирает обороты - в сборные приходит молодежь, не сдают позиций опытные участники.

- Чтобы попасть на Спартакиаду, наши работники готовятся целый год - посещают тренировки, пробуют силы в заводских спартакиадах, на городских, районных, отраслевых турнирах. Так что сюда, без сомнения, приезжают лучшие из лучших, -  отметила Марина Горбунова.

Но лучшие из лучших - не значит профессиональные спортсмены. Конечно, есть в командах те, кто занимается с детства, имеет разряды и титулы. Однако в компании активно поддерживают, прежде всего, любительский спорт.

- Я занимаюсь для души. В этом году выступаю сразу в двух дисциплинах - предстоит испытать себя на чемпионате по плаванию и в конкурсе чирлидеров, результаты которого, правда, не войдут в общий зачет, - поделилась планами ведущий экономист ООО "Сибцемсервис" Ксения Волкова. - К Спартакиаде мы готовились очень ответственно. Например, номер по чирлидингу репетировали почти полгода, специально занимались с квалифицированным тренером. Ставили все необходимые элементы - поддержки, шпагаты. Знаем, судьи будут оценивать нас строго, не сделают скидку на то, что мы не профессионалы.

Все без исключения участники Спартакиады уверены: занятия спортом не отвлекают от работы, а напротив - помогают в труде.

- Спорт - это, прежде всего, дисциплина, - убежден Данила Ботвинин, директор по транс-порту и логистике ООО "Красноярский цемент" и капитан сборной предприятия. - Те, кто им увлекается, проявляют упорство и ответственность не только в зале или на беговой дорожке, но и в профессиональных вопросах. И, конечно же, спорт - это здоровье.

А еще - радость побед и горечь поражений. По итогам соревнований награды получили призеры всех турниров. Золотой кубок Спартакиады завоевала команда ООО "Красноярский цемент", в прошлом году занимавшая второе место. Серебро выиграли представители ООО "Топкинский цемент", которые, наоборот, в 2018-м были лидерами состязаний. Бронзу второй раз подряд увезли с собой работники АО "Ангарскцемент".

Участники спартакиады уверены: занятия спортом не отвлекают от работы, а напротив - помогают в труде. Фото: Сибирский цемент

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