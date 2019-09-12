В Новосибирской области убрали урожай на площади в 600 тысяч гектаров

В Новосибирской области темпы уборки урожая в этом году почти в пять раз превосходят прошлогодние. Это отметили участники рабочего совещания, которое прошло в Татарском районе под руководством главы региона Андрея Травникова.

По информации министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, на 11 сентября в регионе обмолочено 604 тысячи гектаров зерновых культур (43 процента к уборочной площади). В 2018 году за текущую дату этот показатель был на уровне десяти процентов - 137 тысяч гектаров.

Наиболее высокими темпами ведут уборку зерновых хозяйства Сузунского, Болотнинского, Маслянинского районов. Пока низкие темпы наблюдаются в Северном, Усть-Таркском, Венгеровском, Чановском, Татарском районе.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составляет 21,1 центнера на один гектар. В Колыванском и Маслянинском районах она достигает 32-34 центнеров на гектар.

По данным пресс-службы регионального правительства, на подготовку и проведение уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделено 292,6 миллиона рублей. С начала года новосибирские аграрии получили свыше трех миллиардов рублей господдержки, в том числе из федерального бюджета - 1,3 миллиарда, из областного - 1,8 миллиарда рублей. В области внедрены новые формы организационной поддержки, в частности государственная информационная система господдержки аграрно-промышленного комплекса.

Как отметил Евгений Лещенко, благодаря этому оказание услуг для бизнеса проводится полностью в электронном виде, внедрен механизм подписания соглашений электронной подписью.

Всего в регионе действуют шестнадцать направлений господдержки. Уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке.

Справка

В Новосибирской области уборочная площадь составляет 2223,7 тысячи гектаров, в том числе 1416,3 тысячи - зерновые и зернобобовые культуры, пшеницы - 959,2 тысячи гектаров, кормовых культур - 624,7 тысячи, картофеля и овощей - 24 тысячи гектаров. К уборке приступили 338 сельхозпредприятий и 860 крестьянско-фермерских хозяйств. В уборке урожая задействовано 3376 зерноуборочных комбайнов.