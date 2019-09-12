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12.09.2019 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уголь для Йокогамы

Сможет ли Кузбасс преодолеть барьеры для широкого выхода на азиатско-тихоокеанский рынок?
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 204(7962)
Стабильность качества и регулярность поставок - только при соблюдении этих двух условий Япония может стать постоянным потребителем российского угля, к которому проявляют интерес и другие страны АТР. Сможет ли полноценно выйти на юго-восточные рынки Кузбасс, где добывают больше половины всего объема твердого топлива в России, и что для этого сегодня предпринимается?
Йокогаму снабжает электроэнергией угольная станция. Выбросы в атмосферу от нее не больше, чем от газовой котельной. Фото: Александр Юрьев/ РИА Новости Йокогаму снабжает электроэнергией угольная станция. Выбросы в атмосферу от нее не больше, чем от газовой котельной. Фото: Александр Юрьев/ РИА Новости
Йокогаму снабжает электроэнергией угольная станция. Выбросы в атмосферу от нее не больше, чем от газовой котельной. Фото: Александр Юрьев/ РИА Новости

- Недавно я осмотрел современную угольную электростанцию компании J-Power в черте японского города Йокогама, - рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Выбросы в атмосферу от нее не больше, чем от соседней газовой котельной, которая обеспечивает потребность в электро-энергии лишь в периоды пиковых нагрузок. Все остальное время на полную мощность работает угольная станция: стоимость этой генерации гораздо дешевле. А безопасность выше, учитывая ураганы и землетрясения, характерные для дальневосточного региона. Так что современные технологии позволяют угольной энергетике весьма эффективно конкурировать с газовой. И наши японские коллеги заинтересованы в том, чтобы доля потребляемого российского угля увеличилась. С одной стороны, они не хотят зависеть только от двух стран - Австралии и Индонезии, а с другой - у нас самое короткое плечо доставки.

Фото: РГ
Экспорт российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион растет

Однако если стабильность качества угля, отправляемого на экспорт, можно обеспечить благодаря реформе добывающей отрасли (так полагает кузбасское руководство), то с возможностью регулярных поставок дела обстоят хуже. Между тем, именно это требование - ключевое. Как уточнил Сергей Цивилев, все угольные склады в Японии небольшие по объему, с мощными системами пылеподавления (завидная забота об экологии), поэтому там никогда не будут делать больших складских запасов. То есть уголь из России должен поступать малыми партиями, но строго по графику. Это, к слову, и в интересах Кузбасса, испытывающего очередной отраслевой кризис из-за падения рыночных цен на угли энергетических марок.

Программа развития дальневосточного полигона железных дорог для роста экспорта на азиатско-тихоокеанский рынок, предусматривающая увеличение провозных мощностей, была представлена еще в августе прошлого года на заседании федеральной топливно-энергетической комиссии в Кемерове. Однако в первом полугодии 2019-го прироста отгрузки угля на восток не получилось. Потому кузбасские власти подписали с РЖД соглашение, по которому, начиная с сентября этого года, должен быть, обеспечен годовой прирост отгрузки не менее трех процентов к прошлогоднему уровню за счет увеличения объемов на незагруженных (в отличие от восточного) направлениях. И это уже происходит.

Омское зерно будут отправлять в Азию по Северному морскому пути

- В июле был установлен понижающий коэффициент 0,9259 к железнодорожному тарифу на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, где есть резервы пропускной способности, - напомнил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

- Кроме того, Союз операторов железнодорожного транспорта направил свои предложения по повышению эффективности использования вагонов и ускорению их оборота. Речь, в том числе, об увеличении маршрутизации перевозок, возврате к технологиям формирования прямых отправительских маршрутов, о переходе к оформлению вагонов группами без потери универсальности в переадресовке, упразднении платы за последнюю, а также о совершенствовании информационных сис-тем учета.

Операторы пошли угольщикам навстречу: снизили стоимость услуг на предоставление полувагонов. Так, в июле 2019 года она составила от 1200 до 1600 рублей в сутки. И, как информирует Ассоциация морских торговых портов, гибкую политику формирования тарифов на перевалку угля стали проводить стивидорные компании.

Угольщики предлагают не останавливаться на достигнутом: ввести мораторий на рост железнодорожных тарифов до конца 2025 года, открыть новые транспортные коридоры на восток и восстановить ранее закрывшиеся пункты пропуска через границу России и Китая, внедрять новые технологии торможения грузовых поездов при смене локомотива. В свою очередь, железнодорожное ведомство не только поддержало предложение сохранить понижающий коэффициент к тарифу на экспорт в южном направлении до конца нынешнего года (потому что объемы отгрузки с его введением за два месяца выросли сразу на 30 процентов), но и выразило готовность расширить меры поддержки.

- До конца года мы не планируем никаких ограничений в направлении портов Северо-Запада, прибалтийских портов, как и портов Юга и, если требуются дополнительные меры поддержки, готовы их рассматривать, - подчеркнул директор ОАО "РЖД" по коммерческой деятельности - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило. - Есть и предложение о скидке на тарифы в направлении портов Северо-Запада. Мы готовы ее предоставить при условии экономического обоснования: фиксации гарантированного объема отгрузки угля из Кузбасса - порядка 45 миллионов тонн до конца года. Ведь сегодня и без предоставления скидки (она компенсирует отмененную восьмипроцентную экспортную надбавку) объемы перевозок в этом направлении неуклонно растут (уже практически на девять процентов).

В свою очередь, кузбасские угольщики для получения этих преференций должны принять общее решение о стабильных объемах отгрузки. А гарантом его исполнения готово вступить правительство угледобывающего региона.

Омское зерно будут отправлять в Азию по Северному морскому пути

- В конце нынешнего года мы будем планировать поставки на 2020-й, по-другому не сможем увеличить свое присутствие на японском рынке - самом важном, премиальном в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если мы наладим поставки, то сможем продвигать нашу продукцию не только в Японию, но и во все другие страны АТР, где рынок угля, несмотря ни на что, растет. Если мы не займем эту нишу, она будет занята другими странами - нашими конкурентами.

Кстати

5 сентября этого года на очередном заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству обсуждался, в том числе, вопрос об отмене китайских пошлин на импорт российского угля. Стороны сочли целесообразным рассмотреть возможность возврата к нулевым ставкам. Однако окончательного решения принято не было. Между тем, по оценкам минэкономразвития РФ, ущерб от уплаты этих пошлин для России сегодня составляет 103 миллиона долларов.

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