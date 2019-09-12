7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский.

Первыми на пути бандитов встали местные жители. Активные бои на этом направлении продолжались с 7 по 23 августа 1999 года. В ходе этих боев отряды боевиков были вытеснены на территорию Чечни.

С 29 августа по 13 сентября российские войска проводили операцию по захвату и уничтожению ваххабитского анклава, который сформировался в так называемой Кадарской зоне. 5 сентября 1999 года отряды Басаева и Хаттаба второй раз входят в Дагестан, на этот раз удар нанесен по Новолакскому району республики. Этот удар должен был отвлечь федеральные силы от мятежных ваххабитских сел Карамахи и Чабанмахи в Кадарской зоне.

Если бы Владимир Путин в сентябре 1999 года не принял решение сломать хребет терроризму, то под угрозу было бы поставлено существование России

Операция, которую боевики назвали "Имам Гамзат-бек", началась 5 сентября и продлилась до 14 сентября. За это время федеральные войска смогли полностью восстановить контроль над Кадарской зоной, в военном смысле операция Басаева и Хаттаба теряла всякий смысл. Оказать существенную помощь ваххабитам в Карамахи и Чабанмахи они не смогли, а население Дагестана в подавляющем своем большинстве не поддерживало боевиков и готово было с оружием в руках защитить свои дома и села.

Дагестанская журналистка Эльмира Кожаева в те годы сама поехала на передовую, в Ботлихский район. Именно от этой молодой хрупкой девушки многие местные и федеральные СМИ получали оперативную информацию с мест военных событий. Эльмира в беседе с корреспондентом "РГ" вспоминает события двадцатилетней давности.

Журналистка рассказывает, что ее больше всего поразили местные женщины. Многие из них отказались покинуть родные села, и наравне с мужчинами они испытывали все тяготы военного времени.

"Они днем и ночью проводили время в общей столовой. Несли из дома еду, какую осталась - баллоны с запасенными на зиму домашними консервами, фрукты, овощи. Как-то, проспав утреннее наступление федералов, я спросила у женщин, что произошло за это время. В ответ получила исчерпывающую информацию: с утра работал "Град", затем артиллерия произвела одиночные выстрелы, работали минометы, два самолета пару раз "громыхнули" в горах. То есть мирные ботлихские женщины уже по звуку различали виды оружия. Это было очень страшно!" - делится впечатлениями Эльмира.

По ее словам, большую поддержку федеральным войскам оказали ополченцы.

"Во время боев на стратегической высоте - горе "Ослиное ухо" - ботлихские ополченцы Ибрагим Ибрагимов, братья Магомедсагид и Мухтар Муртазалиевы и Сиражутдин Шалапов ночью под перекрестным огнем доставили группе десанта боеприпасы и воду. И они же на своих плечах вынесли с поля боя раненого командира батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка майора Сергея Костина. Таких эпизодов было десятки", - рассказывает Кожаева.

Моя коллега тогда поинтересовалась у военных, как у них складываются отношения с ополченцами и местными жителями: "К нам горцы как к своим сыновьям относятся. Носят еду, воду и боеприпасы на передовую. Мы знаем, что в спину нам не ударят, а наоборот, поддержат", - так говорили военнослужащие.

Эльмира Кожаева вспоминает, что местные жители часто называли солдат детьми: "Детям вода нужна, сигареты просили". Они просто породнились - ополченцы и солдаты...

14 сентября от остатков бандитов было зачищено село Новолакское, а 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил Владимиру Путину о том, что вся территория Дагестана полностью освобождена от чеченских бандформирований.

Всего в ходе полуторамесячных боев на территории Дагестана в Цумадинском, Новолакском и Ботлихском районах в 1999 году погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.

Потери боевиков оценивались в 1,5-2 тысячи убитых. При этом большая часть бандитских отрядов смогла уйти на территорию Чечни.

После этого руководство России было поставлено перед жестким выбором - либо продолжать терпеть соседство с террористами, укрепляя границу с Чечней, либо решить проблему кардинально - используя силовой сценарий, уничтожить террористов на их территории. Причем окончательное решение было в тот момент не за президентом Борисом Ельциным, а за премьером Владимиром Путиным, которому Ельцин по сути делегировал все свои силовые полномочия.

Путин выбрал единственно правильный в той ситуации силовой вариант, начав вторую чеченскую кампанию. Естественно, что вся прогрессивная мировая общественность выступила против "вторжения Москвы на территорию независимой Ичкерии". Но все дальнейшие события показали, что это был единственный правильный вариант - с террористами договариваться или мирно сосуществовать было бы невозможно. Более того, если бы Владимир Путин не принял тогда решение сломать хребет терроризму на Северном Кавказе, то под угрозу было бы поставлено существование самой России как государства.

Уже 18 сентября граница Чечни была блокирована войсками, а с 23 сентября была создана объединенная группировка войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции. В декабре 1999 года от боевиков была очищена почти вся равнинная часть Чечни, а 7 февраля 2000 года взят Грозный.