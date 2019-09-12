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12.09.2019 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Ингушетии внес на рассмотрение кандидатуру премьер-министра

Текст: Алена Ларина (Магас)

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес на согласование в региональный парламент кандидатуру нового председателя правительства республики. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации руководителя субъекта.

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Новым премьер-министром Ингушетии может стать Константин Суриков, который сейчас является помощником-советником Калиматова.

- Константин Юрьевич многие годы работал на различных ответственных должностях, преимущественно в банковской сфере. Имеет серьезный багаж знаний, он отличный организатор и профессионал. Это позволит ему качественно выполнять новые функции, решать стоящие перед правительством республики задачи, - отметил руководитель региона.

Кандидату на пост главы кабмина Ингушетии 48 лет. В свое время он окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, академию народного хозяйства при Президенте России, Самарский государственный экономический университет. Является кандидатом экономических наук.

Работал советником председателя правления ООО КБ "Союзный", советником председателя правления ООО КБ "Столичный кредит", управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Банка России. Недавно был назначен помощником-советником главы Ингушетии.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас СКФО Ингушетия
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