Путин отметил в Ботлихе победу над террористами

Президент вместе с дагестанскими ополченцами и жителями Ботлиха выпил стопку за окончательную победу над террористами, которую не стал пить в 1999 году во время поездки в республику.

Владимир Путин, тогда и.о. главы правительства, вскоре после назначения приехал в Дагестан: был в Махачкале, в Ботлихе, встречался в людьми. Его приезд еще больше вдохновил ополченцев. В солдатской палатке он произнес тост, но отставил стопку, чтобы выпить после окончательной победы над террористами. "Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом", - сказал он.

На Прямой линии жители Ботлиха спросили, когда он поднимет с ними этот бокал, и Путин пообещал сделать это вместе. И обещание сдержал.