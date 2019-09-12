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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообщался с жителями Ботлиха у мемориала

Текст: Кира Латухина (Ботлих)
Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района Дагестана, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.

Мемориал сделан в виде скалы с изображением солдата-победителя, воина-интернационалиста и народного ополченца. Вокруг высечены имена героев и погибших, горит вечный огонь.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин приехал в Дагестан и едет в Ботлих

Президент возложил к нему цветы, пообщался с жителями и ополченцами, сказал спасибо за то, что в 1999 году дали отпор террористам. А еще заметил, как все здесь изменилось: теперь в селе есть и газ, и дороги хорошие. Владимир Путин подчеркнул природную красоту Дагестана. После чего все вместе сфотографировались на память. Провожали главу государства аплодисментами.

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