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12.09.2019 12:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин приехал в Дагестан и едет в Ботлих

Текст: Кира Латухина (Ботлих)
Президент приехал в Дагестан. Самолет главы государства приземлился в Махачкале. Отсюда Владимир Путин отправится в село Ботлих.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Двадцать лет назад здесь были разгромлены международные террористы, вторгшиеся в Дагестан в 1999 году. Банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в республику со стороны Чечни. Но получили жесткий отпор: дагестанцы сражались за свою малую Родину и за всю большую Россию до последней капли крови.

Фото: Первый канал
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Владимир Путин, тогда и.о. главы правительства, уже сразу после назначения приехал в Дагестан: был в Махачкале, в Ботлихе, встречался в людьми. Его приезд еще больше вдохновил ополченцев. В палатке во время встречи с командирами он произнес тост, но отставил стопку, чтобы выпить после победы над террористами.

Вчера, 11 сентября, в республике был открыт мемориал памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. Это памятник солдату-победителю, воину-интернационалисту и отважным народным ополченцам. Президент возложит к нему цветы, пообщается с жителями и ополченцами.

В марте прошлого года Путин прилетел в Махачкалу, и очень хотел отправиться или в Ботлих, или в Цумадинский район. "Но, к сожалению, сейчас такое время года, что вертолеты ненадежно летят: или туда можно было не долететь, или обратно можно было не долететь из за погодных условий", - пояснил он. В горах был туман. Сейчас же погода выдалась на славу.

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"Вы для нас не гость. Ботлихцы говорят: Владимир Владимирович - наш кунак", - сказал тогда президенту один из участников встречи. "В самые тяжелые дни для Дагестана, для Ботлихского района, в разгар боевых действий вы в центре Ботлиха своим выступлением перед ополченцами, перед жителями Ботлихского района дали дополнительный импульс, надежду на то, что в стране будет покончено с этой нечистью. Вы там сказали: мы все будем делать, но сперва мы уничтожим бандитов и террористов. Вы сдержали это слово", - подчеркнул он.

На Прямой линии главу государства попросили о статусе ветеранов боевых действий для дагестанских ополченцев. Путин не отказал. И уже в августе подписал закон.

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