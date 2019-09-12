Путин рассказал о важной роли кавказских ребят в армии

Никаких команд не принимать ребят с Кавказа в военные училища нет. Об этом президент заявил в Ботлихе на встрече с дагестанскими ополченцами.

"Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах", - развеял он опасения отца, переживавшего, что сын не может попасть в военное училище.

Кроме того, когда "ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов - человек с Кавказа, и напомнит им о традициях", добавил Владимир Путин и еще рассказал, что в Сирии военная полиция состоит из выходцев с Кавказа: "Присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения". "Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов", - заметил он.