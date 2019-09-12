Путин: Во главе России не может стоять "слюнтяй"

Во главе России не может находиться "слюнтяй" при таком замечательном народе, как в нашей стране. Силу и мужество главе государства дают люди, заявил президент на встрече с дагестанскими ополченцами в Ботлихе.

"Сегодня весь Дагестан за вами", - заверили дагестанцы и от всей души благодарили и желали удачи.

Один из участников сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом. "При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства", - заметил Владимир Путин.

"Силу и мужество главе государства дают люди", - сказал президент.

"Для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло, - признался глава государства, говоря про события 1999 года. - Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет".