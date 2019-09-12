Президент Владимир Путин приехал в Дагестан, в село Ботлих, где 20 лет назад получили жесткий отпор международные террористы, вторгшиеся в Дагестан. Тогда жители республики отважно сражались за свою малую родину и за всю большую Россию и показали международным бандам, прикрывавшимся знаменем ислама, что народ не с ними, что народ един и сплочен и готов защищать свое отечество, заявил глава государства.

В марте прошлого года Владимир Путин прилетел в Махачкалу и очень хотел отправиться или в Ботлих, или в Цумадинский район. "Но, к сожалению, сейчас такое время года, что вертолеты ненадежно летят: или туда можно было не долететь, или обратно можно было не долететь изза погодных условий", - пояснил тогда глава государства. В горах тогда был туман. "Вы для нас не гость. Ботлихцы говорят: Владимир Владимирович - наш кунак (друг. - Прим. "РГ")", - сказал в прошлом году президенту один из участников встречи в Махачкале. В этом году на "Прямой линии" жители Ботлиха попросили главу государства о статусе ветеранов боевых действий для дагестанских ополченцев и снова пригласили к себе. Путин в просьбе не отказал - в августе был подписан соответствующий закон, а в сентябре приехал в героическое дагестанское село.

В Дагестане президент первым делом возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. Мемориал открыли накануне. Он сделан в виде скалы с изображением солдата-победителя, воина-интернационалиста и народного ополченца. Вокруг высечены имена героев и погибших, горит Вечный огонь. У памятника главу государства встретили местные жители. Многие надели ордена, медали.

Возложив цветы, президент пообщался с жителями и ополченцами, сказал спасибо за то, что в 1999 году дали отпор террористам. "Было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними", - подчеркнул он.

Тогда, в 1999 году, боевики прикрывались знаменем ислама, но с тех пор в республике построено две тысячи мечетей: террористы этого бы никогда не сделали. "Они только убивать умели", - заметил Путин. "Бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали - старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили". Что это за люди? Кто они? Бандиты и есть", - заявил президент.

Владимир Путин оценил, как все вокруг изменилось: теперь в селе есть и газ, и дороги хорошие. Но еще много нужно сделать, поэтому работа не прекратится.

Было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними

"Нужно и социалку развивать, у нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле", - перечислил он. Еще рассказал, что решен вопрос, который поднимали в Махачкале на встрече в прошлом году: с томографами для медучреждений.

Ополченцы вспоминали, как женщины рыли окопы, как все село стояло цепью. Пожилая женщина рассказала Верховному главнокомандующему, как командовала пищеблоком: "Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остались. Все были сыты, все были довольны, и потому победили благодаря нашей славной армии". Люди благодарили президента и говорили, как им гордятся, как он поднял страну.

По традиции все вместе сфотографировались на память. Провожали главу государства аплодисментами. "Памятник великолепный. Может украшать площадь любой российской или европейской столицы", - заявил Владимир Путин уже на встрече с ополченцами, где выпил стопку за окончательную победу над террористами, которую не стал поднимать в 1999 году во время поездки в республику.

Владимир Путин, тогда главы правительства, вскоре после назначения на этот пост приехал в Дагестан: был в Махачкале, в Ботлихе, встречался с людьми. Его приезд еще больше вдохновил ополченцев. В солдатской палатке он произнес тост, но отставил стопку, чтобы выпить после окончательной победы над террористами. "Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом", - сказал он. Спустя двадцать лет на "Прямой линии" жители Ботлиха спросили, когда он поднимет с ними этот бокал, и Путин пообещал сделать это вместе. И обещание сдержал.

"Есть вещи, которые нельзя забывать и переврать... Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить", - сказал президент на встрече с ополченцами. Дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с армией России и "отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране, того, что значит сплочение людей перед общей опасностью", - оценил Путин.

"Так всегда было в истории наших народов: и русского народа, и народов Кавказа, а на Кавказе это всегда особо ценилось: мужество, воля, любовь к своему Отечеству", - продолжил глава государства. Человек проявляется в критических ситуациях, и "вы показали, на что способны, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример", сказал он.

"Это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины, даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России - показать этим международным бандам, что народ не с ними. Вот это было самое главное, что вы сделали", - заявил Путин.

"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые . Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", - подчеркнул президент. "То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям - это главный залог нашей государственной устойчивости", - считает он.

Еще Путин заверил, что "негласных команд" не принимать кавказских ребят в военные училища нет: "Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах". Кроме того, когда "ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов - человек с Кавказа, и напомнит им о традициях", добавил он. Президент рассказал, что в Сирии военная полиция состоит из выходцев с Кавказа: "Присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения". "Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов", - добавил он.

"Сегодня весь Дагестан за вами", - заверили люди и от всей души благодарили и желали удачи. Один из участников сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом. "При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства", - заметил Путин. "Силу и мужество главе государства дают люди", - сказал он. "Для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло, - признался глава государства. - Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет".

На Кавказе всегда особо ценились мужество, воля, любовь к своему Отечеству. В этот критический момент проявились эти самые лучшие качества

А под финал визита Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с борцом Хабибом Нурмагомедовым, недавно защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC . Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить главу государства. Президент поздравил Хабиба Нурмагомедова и его отца с победой на турнире UFC и пожелал новых побед.