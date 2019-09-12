В марте прошлого года Владимир Путин прилетел в Махачкалу и очень хотел отправиться или в Ботлих, или в Цумадинский район. "Но, к сожалению, сейчас такое время года, что вертолеты ненадежно летят: или туда можно было не долететь, или обратно можно было не долететь изза погодных условий", - пояснил тогда глава государства. В горах тогда был туман. "Вы для нас не гость. Ботлихцы говорят: Владимир Владимирович - наш кунак (друг. - Прим. "РГ")", - сказал в прошлом году президенту один из участников встречи в Махачкале. В этом году на "Прямой линии" жители Ботлиха попросили главу государства о статусе ветеранов боевых действий для дагестанских ополченцев и снова пригласили к себе. Путин в просьбе не отказал - в августе был подписан соответствующий закон, а в сентябре приехал в героическое дагестанское село.
В Дагестане президент первым делом возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. Мемориал открыли накануне. Он сделан в виде скалы с изображением солдата-победителя, воина-интернационалиста и народного ополченца. Вокруг высечены имена героев и погибших, горит Вечный огонь. У памятника главу государства встретили местные жители. Многие надели ордена, медали.
Возложив цветы, президент пообщался с жителями и ополченцами, сказал спасибо за то, что в 1999 году дали отпор террористам. "Было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними", - подчеркнул он.
Тогда, в 1999 году, боевики прикрывались знаменем ислама, но с тех пор в республике построено две тысячи мечетей: террористы этого бы никогда не сделали. "Они только убивать умели", - заметил Путин. "Бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали - старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили". Что это за люди? Кто они? Бандиты и есть", - заявил президент.
Владимир Путин оценил, как все вокруг изменилось: теперь в селе есть и газ, и дороги хорошие. Но еще много нужно сделать, поэтому работа не прекратится.
"Нужно и социалку развивать, у нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле", - перечислил он. Еще рассказал, что решен вопрос, который поднимали в Махачкале на встрече в прошлом году: с томографами для медучреждений.
Ополченцы вспоминали, как женщины рыли окопы, как все село стояло цепью. Пожилая женщина рассказала Верховному главнокомандующему, как командовала пищеблоком: "Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остались. Все были сыты, все были довольны, и потому победили благодаря нашей славной армии". Люди благодарили президента и говорили, как им гордятся, как он поднял страну.
По традиции все вместе сфотографировались на память. Провожали главу государства аплодисментами. "Памятник великолепный. Может украшать площадь любой российской или европейской столицы", - заявил Владимир Путин уже на встрече с ополченцами, где выпил стопку за окончательную победу над террористами, которую не стал поднимать в 1999 году во время поездки в республику.
Владимир Путин, тогда главы правительства, вскоре после назначения на этот пост приехал в Дагестан: был в Махачкале, в Ботлихе, встречался с людьми. Его приезд еще больше вдохновил ополченцев. В солдатской палатке он произнес тост, но отставил стопку, чтобы выпить после окончательной победы над террористами. "Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом", - сказал он. Спустя двадцать лет на "Прямой линии" жители Ботлиха спросили, когда он поднимет с ними этот бокал, и Путин пообещал сделать это вместе. И обещание сдержал.
"Есть вещи, которые нельзя забывать и переврать... Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить", - сказал президент на встрече с ополченцами. Дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с армией России и "отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране, того, что значит сплочение людей перед общей опасностью", - оценил Путин.
"Так всегда было в истории наших народов: и русского народа, и народов Кавказа, а на Кавказе это всегда особо ценилось: мужество, воля, любовь к своему Отечеству", - продолжил глава государства. Человек проявляется в критических ситуациях, и "вы показали, на что способны, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример", сказал он.
"Это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины, даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России - показать этим международным бандам, что народ не с ними. Вот это было самое главное, что вы сделали", - заявил Путин.
"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые . Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", - подчеркнул президент. "То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям - это главный залог нашей государственной устойчивости", - считает он.
Еще Путин заверил, что "негласных команд" не принимать кавказских ребят в военные училища нет: "Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах". Кроме того, когда "ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов - человек с Кавказа, и напомнит им о традициях", добавил он. Президент рассказал, что в Сирии военная полиция состоит из выходцев с Кавказа: "Присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения". "Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов", - добавил он.
"Сегодня весь Дагестан за вами", - заверили люди и от всей души благодарили и желали удачи. Один из участников сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом. "При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства", - заметил Путин. "Силу и мужество главе государства дают люди", - сказал он. "Для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло, - признался глава государства. - Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет".
А под финал визита Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с борцом Хабибом Нурмагомедовым, недавно защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC . Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить главу государства. Президент поздравил Хабиба Нурмагомедова и его отца с победой на турнире UFC и пожелал новых побед.
Люди против бандитов
Первыми на пути бандитов встали местные жители. Активные бои на этом направлении продолжались с 7 по 23 августа 1999 года. В ходе этих боев отряды боевиков были вытеснены на территорию Чечни.
С 29 августа по 13 сентября российские войска проводили операцию по захвату и уничтожению ваххабитского анклава, который сформировался в так называемой Кадарской зоне. 5 сентября 1999 года отряды Басаева и Хаттаба второй раз входят в Дагестан, на этот раз удар нанесен по Новолакскому району республики. Этот удар должен был отвлечь федеральные силы от мятежных ваххабитских сел Карамахи и Чабанмахи в Кадарской зоне.
Операция, которую боевики назвали "Имам Гамзат-бек", началась 5 сентября и продлилась до 14 сентября. За это время федеральные войска смогли полностью восстановить контроль над Кадарской зоной, в военном смысле операция Басаева и Хаттаба теряла всякий смысл. Оказать существенную помощь ваххабитам в Карамахи и Чабанмахи они не смогли, а население Дагестана в подавляющем своем большинстве не поддерживало боевиков и готово было с оружием в руках защитить свои дома и села.
Дагестанская журналистка Эльмира Кожаева в те годы сама поехала на передовую, в Ботлихский район. Именно от этой молодой хрупкой девушки многие местные и федеральные СМИ получали оперативную информацию с мест военных событий. Эльмира в беседе с корреспондентом "РГ" вспоминает события двадцатилетней давности.
Журналистка рассказывает, что ее больше всего поразили местные женщины. Многие из них отказались покинуть родные села, и наравне с мужчинами они испытывали все тяготы военного времени.
"Они днем и ночью проводили время в общей столовой. Несли из дома еду, какую осталась - баллоны с запасенными на зиму домашними консервами, фрукты, овощи. Как-то, проспав утреннее наступление федералов, я спросила у женщин, что произошло за это время. В ответ получила исчерпывающую информацию: с утра работал "Град", затем артиллерия произвела одиночные выстрелы, работали минометы, два самолета пару раз "громыхнули" в горах. То есть мирные ботлихские женщины уже по звуку различали виды оружия. Это было очень страшно!" - делится впечатлениями Эльмира.
По ее словам, большую поддержку федеральным войскам оказали ополченцы.
"Во время боев на стратегической высоте - горе "Ослиное ухо" - ботлихские ополченцы Ибрагим Ибрагимов, братья Магомедсагид и Мухтар Муртазалиевы и Сиражутдин Шалапов ночью под перекрестным огнем доставили группе десанта боеприпасы и воду. И они же на своих плечах вынесли с поля боя раненого командира батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка майора Сергея Костина. Таких эпизодов было десятки", - рассказывает Кожаева.
Моя коллега тогда поинтересовалась у военных, как у них складываются отношения с ополченцами и местными жителями: "К нам горцы как к своим сыновьям относятся. Носят еду, воду и боеприпасы на передовую. Мы знаем, что в спину нам не ударят, а наоборот, поддержат", - так говорили военнослужащие.
Эльмира Кожаева вспоминает, что местные жители часто называли солдат детьми: "Детям вода нужна, сигареты просили". Они просто породнились - ополченцы и солдаты...
14 сентября от остатков бандитов было зачищено село Новолакское, а 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил Владимиру Путину о том, что вся территория Дагестана полностью освобождена от чеченских бандформирований.
Всего в ходе полуторамесячных боев на территории Дагестана в Цумадинском, Новолакском и Ботлихском районах в 1999 году погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.
Потери боевиков оценивались в 1,5-2 тысячи убитых. При этом большая часть бандитских отрядов смогла уйти на территорию Чечни.
После этого руководство России было поставлено перед жестким выбором - либо продолжать терпеть соседство с террористами, укрепляя границу с Чечней, либо решить проблему кардинально - используя силовой сценарий, уничтожить террористов на их территории. Причем окончательное решение было в тот момент не за президентом Борисом Ельциным, а за премьером Владимиром Путиным, которому Ельцин по сути делегировал все свои силовые полномочия.
Путин выбрал единственно правильный в той ситуации силовой вариант, начав вторую чеченскую кампанию. Естественно, что вся прогрессивная мировая общественность выступила против "вторжения Москвы на территорию независимой Ичкерии". Но все дальнейшие события показали, что это был единственный правильный вариант - с террористами договариваться или мирно сосуществовать было бы невозможно. Более того, если бы Владимир Путин не принял тогда решение сломать хребет терроризму на Северном Кавказе, то под угрозу было бы поставлено существование самой России как государства.
Уже 18 сентября граница Чечни была блокирована войсками, а с 23 сентября была создана объединенная группировка войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции. В декабре 1999 года от боевиков была очищена почти вся равнинная часть Чечни, а 7 февраля 2000 года взят Грозный.