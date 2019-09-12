В Черкесске заработал современный спорткомплекс открытого типа

Столица Карачаево-Черкесии становится одним из самых спортивных городов на Северном Кавказе и не только.

Недавно в ней открылся еще один крупный спортивный объект, рассчитанный на многочисленных посетителей. В открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса, созданного на базе школы №18, приняли участие заместитель председателя республиканского правительства Хызыр Чеккуев, мэр Черкесска Руслан Тамбиев и другие почетные гости.

Зам премьер-министра на церемонии открытия спортивного учреждения поблагодарил мэрию Черкесска за качественное проведение работ по строительству и введению объекта в эксплуатацию.

- Желаю молодежи спортивных побед, ставьте рекорды на этой площадке. С праздником! - напутствовал Хызыр Чеккуев будущих посетителей комплекса.

В то же время мэр столицы КЧР Руслан Тамбиев отметил, что уже стало доброй традицией на каждый день рождения республики и Черкесска делать такие подарки жителям города и региона.

- Мы любим и гордимся нашим городом, хотим, чтобы он был красивее, лучше и чище. Все это в наших силах! Спорткомплекс открытого типа - прекрасный подарок для жителей этого микрорайона. Желаю юным спортсменам больших достижений, - отметил Руслан Тамбиев.

В новом спорткомплексе есть условия для занятий различными видами спорта, в том числе футболом, хоккеем, легкой атлетикой. Установлены тренажеры и воркаут-площадки. Здесь можно заниматься фитнесом. Он построен в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В последние пять лет в Черкесске, как и в целом в республике, спортивная инфраструктура активно развивается, популяризируется здоровый образ жизни. Не случайно растет число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. В прошлом году в столице КЧР их число достигло более 45,6 тысяч человек, что составляет более 37 процентов всего населения города.

В рамках ФЦП по развитию физической культуры и спорта в России до 2021 года в Карачаево-Черкесии появится еще 35 новых универсальных спортплощадок, где можно будет заниматься в любое время года баскетболом, мини-футболом, гандболом, волейболом, теннисом и другими спортивными видами. Причем условия для занятий будут созданы и для маломобильных групп населения, к примеру, хоккеем, гандболом через сетку, ринг-теннисом и бадминтон-теннисом. Площадки оборудуют пандусами. У них будет высококачественное покрытие - водонепроницаемый материал с использованием резиновой крошки девятимиллиметровой толщины.