В Ингушетии назначен новый председатель правительства республики

Депутаты Народного Собрания Ингушетии почти единогласно проголосовали за утверждение кандидатуры Константина Сурикова, представленной Махмуд-Али Калиматовым, на должность председателя правительства республики. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы региона.

За него отдали голоса 27 парламентариев, один был против. Новый премьер рассказал о задачах, которые предстоит решить правительству Ингушетии под его руководством, на ближайшие три года.

- Особое внимание надо сосредоточить на отраслях экономики, которые могут дать быструю отдачу в ближайшем будущем. Также нужно решить проблему сбалансированности бюджета, ликвидировать все задолженности, исполнять в полном объеме социальные обязательства перед гражданами, - выступил перед депутатами Константин Суриков.

- Мы должны добиться, чтобы на один рубль республиканского бюджета привлекалось девять из федерального и десять-двенадцать рублей частных инвестиций, - уточнил он.

В республике будет продолжена работа по реализацию начатых национальных проектов и заложен фундамент для новых. По словам нового премьера Ингушетии, достичь этого невозможно без доверия людей к власти.