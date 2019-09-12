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12.09.2019 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале уволена незаконно собиравшая деньги на парты учительница

Текст: Николай Грищенко

В Махачкале лишилась своей должности учительница, неправомерно требовавшая с родителей школьников подарки, а также деньги на парты и ремонт учебного помещения.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ранее в интернете появилась информация о том, что педагог требует денег. По факту ЧП была организована проверка учебного заведения.

"В ходе надзорных мероприятий указанные факты нашли подтверждение. По результатам проведенного руководством образовательной организации служебного расследования допустивший нарушения учитель уволен", - говорится в сообщении ведомства.

Кстати

Прокуратурой Курахского района проведена проверка исполнения законов о муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате 18 должностных лиц администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности, досрочно прекращены полномочия семи депутатов сельских собраний.

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