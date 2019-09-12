В мире
12.09.2019 14:02
Текст: Юрий Сизов

БелАЗ поставит в Мурманскую область крупную партию самосвалов

Крупная партия прославленных карьерных самосвалов грузоподъемностью до 180 тонн появится и в одном из самых живописных мест Кольского полуострова. Дело в том, что БелАЗ выиграл тендер на поставку 50 большегрузных автомашин, первая партия которых прибудет в Мурманскую область уже в этом году. Об сообщается на сайте холдинга.
Фото: belaz.by
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"Группа специалистов уже вылетела в Апатиты, где обсуждается вопрос поставки первого комплекса, состоящего из трех карьерных самосвалов (трактора, погрузчика, бульдозера)", - пояснил генеральный директор автогиганта Петр Пархомчик. А в ближайшем будущем, добавил он, поставляемая партнеру по Союзному государству техника, может быть модернизирована и переработана в роботизированные комплексы.

Руководитель предприятия не без гордости напомнил, что ОАО "БелАЗ" сохраняет за собой звание крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

Только по итогам текущего года продукция с логотипом белорусских автостроителей поставлена в 25 стран мира. А в планах предприятия предусмотрены крупные отгрузки продукции в Индонезию, Индию, Алжир, Сербию. Кроме того, прогнозируется наращивание поставок техники в Боснию и Герцеговину, Польшу.

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