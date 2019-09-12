БелАЗ поставит в Мурманскую область крупную партию самосвалов

"Группа специалистов уже вылетела в Апатиты, где обсуждается вопрос поставки первого комплекса, состоящего из трех карьерных самосвалов (трактора, погрузчика, бульдозера)", - пояснил генеральный директор автогиганта Петр Пархомчик. А в ближайшем будущем, добавил он, поставляемая партнеру по Союзному государству техника, может быть модернизирована и переработана в роботизированные комплексы.

Руководитель предприятия не без гордости напомнил, что ОАО "БелАЗ" сохраняет за собой звание крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

Только по итогам текущего года продукция с логотипом белорусских автостроителей поставлена в 25 стран мира. А в планах предприятия предусмотрены крупные отгрузки продукции в Индонезию, Индию, Алжир, Сербию. Кроме того, прогнозируется наращивание поставок техники в Боснию и Герцеговину, Польшу.