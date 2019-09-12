В последние годы предприятия лесоперерабатывающей отрасли страны переходят на модель устойчивого лесопользования.

Она служит новым стандартом индустрии и предполагает развитие производства с учетом экологических, социальных и экономических интересов всех сторон. В регионах уже реализуются пилотные проекты, в рамках которых арендаторы леса работают в условиях, максимально приближенных к устойчивой модели. О том, какие преимущества и вызовы влекут новые правила, рассказали "РГ" в компании International Paper, которая является одним из крупнейших лесопользователей в Ленинградской области и в России в целом, и компанией, придерживающейся принципов устойчивого развития.

"Вся наша деятельность зависит от устойчивого развития лесов, - говорит Кит Таунсенд, президент International Paper Россия. - Изменение подходов к ведению лесного хозяйства в соответствии с устойчивой моделью лесопользования и повышение его эффективности - это важнейшая задача для бизнеса, государства, научного сообщества и населения".

International Paper - один из ведущих мировых производителей упаковки, целлюлозы и бумаги из древесного волокна. Компания начала свою деятельность в России в 1998 году после приобретения целлюлозно-бумажного комбината в Светогорске. Для обеспечения сырьем своего производства компания арендует лесные участки в Сланцевском, Волосовском, Лужском, Киришском, Тосненском и Тихвинском районах Ленинградской области. Суммарная расчетная лесосека составляет более 500 тысяч кубометров. Кроме этого, компания приобретает технологическую щепу, которая образуется на лесопильных производствах, а также закупает круглый лес как у местных производителей, так и в других регионах страны.

Ленинградская область богата лесами. По данным регионального комитета по природным ресурсам, расчетная лесосека на 2019 год составляет здесь 9,2 миллиона кубометров, а общая площадь земель лесного фонда - 5,7 миллиона гектар. Стоит отметить, что в Ленобласти лес высоко востребован - 94 процента всех земель лесного фонда находятся в долгосрочной аренде.

Совместно с властями регионального и федерального уровня местные предприятия успешно запустили процесс перехода к устойчивой модели ведения лесного хозяйства. International Paper является партнером и активным участником программы по реализации концепции "интенсификации ведения лесного хозяйства" в Ленинградской области и на федеральном уровне. Продвигая принципы устойчивого лесопользования, компания нацелена на поддержку долгосрочного сохранения природного капитала - основы своего бизнеса. Долгосрочное планирование и ответственный подход к лесозаготовке, основанные на тщательном анализе лесов, обеспечивают устойчивость бизнеса компании как сегодня, так и в будущем.

На текущем этапе переход на интенсивную модель лесопользования добровольно осуществляют многие прогрессивные предприятия России и Ленинградской области. Арендаторы, которые выбирают такую схему ведения лесного хозяйства, принимают на себя ряд обязательств. С другой стороны, они получают и новые возможности. В рамках Лесного плана (регионального закона, регулирующего деятельность на землях лесного фонда в пределах Ленобласти) формируются участки, которые бизнес может использовать для своих нужд, ведется оценка угодий, кадастровое обеспечение и другие необходимые мероприятия. Лесной план утверждается сроком на десять лет, новый план начал действовать с 1 января этого года и рассчитан до конца 2028 года.

Устойчивое лесопользование предполагает развитие отрасли с учетом интересов всех вовлеченных сторон

В частности, арендатор может проектировать способ лесовосстановления, выбирать породу для выращивания, самостоятельно выбирать интенсивность разреживания при рубках ухода за лесом. Появляется возможность проводить рубки ухода в насаждениях в зависимости от необходимости. Упрощается и сама технология проектирования и приемки мероприятий по рубкам ухода. Так, теперь, чтобы провести рубку ухода в молодняке, достаточно заложить площадку с измерением количества деревьев и запроектировать, как такие действия повлияют на рост выращиваемой породы древесины. Когда речь идет о средневозрастных насаждениях, контролируется процент целевой породы, абсолютная полнота и средний диаметр до и после рубки. Такие меры позволяют увеличить расчетную лесосеку по рубкам ухода в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день на арендуемых International Paper площадях дополнительно выделяются мораторные участки, так называемые леса высокой природоохранной ценности, занимающие около 5 процентов от всех арендуемых территорий.

Интенсивная модель подразумевает и новые правила по заготовке древесины, например, появилась возможность оставлять биотопы, также разрешены новые способы очистки мест рубок.

Таких изменений лесопромышленники ждали давно, они дают арендаторам возможность более рачительно вести лесное хозяйство на арендуемых участках. Вместе с этим с возросшими возможностями существенно выросли и обязательства, которые принимает на себя бизнес.

Появились требования по проектированию уходов за молодняками на стадии оформления и согласования проекта лесовосстановления. Принципиально новый, более эффективный и требовательный подход к лесовосстановлению заложен в интенсивной модели лесопользования.

Арендатор принимает на себя четкие обязательства по лесовосстановлению, а именно качеству его результата на участке, где была проведена сплошная рубка. В обязательствах прописывается как необходимое количество вновь высаживаемых деревьев на гектар, так и сроки проведения лесовосстановительных работ. Процесс лесовосстановления после вырубки занимает от 4 до 10 лет, когда человек постоянно следит за этим процессом и выполняет необходимый комплекс работ, соответствующий условиям конкретного участка.

"Мы работаем с поставщиками, подрядчиками, органами власти и другими вовлеченными сторонами над продвижением практик устойчивого лесопользования, борьбой с незаконной лесозаготовкой, а также над поддержанием здоровья лесов", - комментируют в компании.

При проведении мероприятий по уходу контролируются четкие и измеримые показатели, например, абсолютная полнота или количество деревьев на гектар, средний диаметр, соответствие процента по целевой породе, равномерность распределения этих показателей по площади проведения.

В International Paper одним из ключевых обязательств называют то, что лесопользователь должен указывать характеристики лесного участка до начала действия проекта освоения и после его реализации. Эти данные позволяют понять, как арендатор управляет участком. Общие принципы очевидны: площадь лесов не должна уменьшаться, на участках важно наращивать долю ценной древесины, а участков, которые пострадали от пожаров или болезней, при соблюдении принципов устойчивого развития становится меньше.

При таком характере лесопользования все средообразующие функции на территории должны сохраняться, в частности, поддерживаться биоразнообразие и число социально значимых участков мест охоты и сбора грибов и ягод.

Компания International Paper в Тихвинском районе Ленобласти оформила три проекта освоения лесов по интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Этот опыт оценивается сегодня как успешный.

В основе проектирования мероприятий и показателей лесного участка до и после проекта освоения лесов лежит информация о лесах. "Качество этой информации - вопрос непростой", - подчеркивают в International Paper.

Лес - это живая среда, которая постоянно меняется: деревья обновляются, на территории появляется инфраструктура, например, ЛЭП, газопроводы, автомагистрали, да и населенные пункты расширяются часто за счет земель лесного фонда. Поэтому документация десятилетней давности становится просто неактуальна.

"Качество информации - это важнейший фактор как для самих лесопользователей, так и для госорганов. Проведение лесоустроительных работ для обновления информации о лесах является первостепенной необходимостью и ключевой задачей и для лесопользователя, и для собственника лесного участка", - констатируют в компании.

В компании видят решение вопроса актуальности и достоверности данных в партнерстве всех заинтересованных сторон при проведении лесоустроительных работ. Сотрудничество арендаторов и государства позволит получать наиболее полные и достоверные данные. Вместе с этим появляется гарантия, что информация не искажается ни в чьих интересах.

При этом стоит отметить, что ситуация в Ленобласти одна из самых благополучных в целом по стране. На прошедшем совещании торгово-промышленной палаты региона, посвященном будущему лесной промышленности, заместитель председателя комитета по природопользованию Ленобласти Спартак Чхетия сообщил, что сейчас в Ленобласти государственная экспертиза одобрила 195 проектов по освоению лесов, а всего в профильный комитет направлено 643 декларации от представителей бизнеса, которые планируют создавать новые участки заготовок.

Вместе с государством и всеми заинтересованными сторонами компания International Paper работает над выстраиванием эффективного диалога и ответственного взаимодействия всех участников лесной отрасли для сохранения и развития лесов в рамках устойчивой модели лесопользования.