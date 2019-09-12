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12.09.2019 13:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Юрий Гальцев рассказал о премьерах в Театре Эстрады имени Райкина

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург )
Петербургский Театр Эстрады имени Аркадия Райкина открывает юбилейный 80-й сезон.
Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина
Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина

18 сентября будет сыгран "Концерт для своих" Юрия Гальцева, а до конца сентября покажут "Шуры-Муры" по Шукшину, "Дом" Гришковца, чеховский "Крокодил души моей", аншлаговое "Шоу для настоящих леди", а также спектакли "для семейного просмотра" - "Золушку" и мюзикл "Мама-Кот".

Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Театр на Васильевском объявил планы на новый сезон

- Новый сезон будет насыщен всевозможными событиями, - рассказал художественный руководитель Театра Эстрады Юрий Гальцев. - Уже на осень запланировано несколько премьер. Я готовлю к выпуску спектакль, в котором попробую возродить жанр миниатюры, это будут короткие зарисовки - яркие, живые, образные, наполненные юмором и актерской энергетикой.

В нашем репертуаре появится Гоголь - зрителей ждет его "Сорочинская ярмарка" в постановке моего ученика, талантливого эстрадного артиста Ильи Архипова (режиссер спектаклей для детей "Бармалей", "Волшебное кольцо", "Рикки-Тикки-Тави"). Еще один мой ученик - актер Кирилл Петров ставит музыкально-поэтический спектакль "ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны", который посвящен концу 1980-х годов.

Факты

* Ленинградский театр эстрады и миниатюр "поселился" на Большой Конюшенной улице осенью 1939 года.

* Блистательный советский артист Аркадий Райкин отдал этой сцене сорок лет.

* Сейчас основу труппы Театра Эстрады составляют выпускники мастерской Юрия Гальцева в Петербургской академии театрального искусства (РГИСИ).

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