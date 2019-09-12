Кинофестиваль Arctic open отметит 100-летие писателя Федора Абрамова

Международный кинофестиваль Arctic open, который в декабре снова пройдет в Поморье, в два раза увеличил число образовательных мероприятий и включил в программу тему 100-летия писателя Федора Абрамова. Об этом сообщили на первом заседании оргкомитета в Архангельске.

- Это не просто фестиваль, а большой социально-культурный проект, - отметила директор Arctic open Тамара Статикова. - Мы хотим привлечь к фестивальному движению и кинотворчеству как можно больше людей всех возрастов и, в частности, молодежи. Поэтому мы расширяем образовательную программу фестиваля и включаем в нее новые жанры.

В рамках Arctic open родоначальник мобильного кино и триумфатор минувшего "Кинотавра" Борис Гуц проведет в Архангельске трехдневный семинар по этому направлению. А в международной лаборатории "Киноистория в танце" научат создавать пластическое кино, набирающее популярность.

Уже во второй раз на Arctic open пройдет питчинг, на котором продюсеры оценят идеи не только документального, но и игрового кино. В программу также включены два семинара - для организаторов киноклубов и арктических СМИ.

Расширяется и культурная программа фестиваля. Два события будут посвящены 100-летию известного писателя Федора Абрамова - уроженца Архангельской области. Актриса Нижегородского театра драмы Наталья Кузнецова исполнит моноспектакль "Запев Мадонны с Пинеги" по произведениям Федора Александровича. Также ожидается выход документального фильма о писателе "Чтобы красота не пропала". Он стал одним из победителей питчинга на фестивале 2018 года и получил грант губернатора Архангельской области.

В этом году вырастет и число фестивальных площадок: к Архангельску, Северодвинску и Новодвинску присоединятся поселки Коноша и Североонежск.

На фестиваль арктического кино уже поступило более тысячи заявок из разных стран мира. Выделены специальные программы "Arctic open - детям" и "Arctic open - без барьеров". Также пройдет Ночь фестивального кино, а в музее "Малые Корелы" откроется зимний кинотеатр.

Жюри киносмотра возглавит известный режиссер и сценарист Юсуп Разыков, который привезет свою новую драму "Керосин".

По традиции фестиваль не закончится с награждением победителей. В феврале 2020 года в Архангельской области стартует киномарафон, в ходе которого фестивальные фильмы будут до конца апреля показывать в киноклубах и других культурных учреждениях глубинки.

Международный кинофестиваль Arctic open в третий раз получил президентский грант на развитие гражданского общества в сфере культуры и искусства. Проект ведет Поморский культурный фонд "Берегиня" совместно с Северным Арктическим федеральным университетом при поддержке правительства Поморья.