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12.09.2019 15:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кинофестиваль Arctic open отметит 100-летие писателя Федора Абрамова

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Международный кинофестиваль Arctic open, который в декабре снова пройдет в Поморье, в два раза увеличил число образовательных мероприятий и включил в программу тему 100-летия писателя Федора Абрамова. Об этом сообщили на первом заседании оргкомитета в Архангельске.

- Это не просто фестиваль, а большой социально-культурный проект, - отметила директор Arctic open Тамара Статикова. - Мы хотим привлечь к фестивальному движению и кинотворчеству как можно больше людей всех возрастов и, в частности, молодежи. Поэтому мы расширяем образовательную программу фестиваля и включаем в нее новые жанры.

В рамках Arctic open родоначальник мобильного кино и триумфатор минувшего "Кинотавра" Борис Гуц проведет в Архангельске трехдневный семинар по этому направлению. А в международной лаборатории "Киноистория в танце" научат создавать пластическое кино, набирающее популярность.

На кинофестиваль Arctic оpen поступило 840 заявок из 15 стран

Уже во второй раз на Arctic open пройдет питчинг, на котором продюсеры оценят идеи не только документального, но и игрового кино. В программу также включены два семинара - для организаторов киноклубов и арктических СМИ.

Расширяется и культурная программа фестиваля. Два события будут посвящены 100-летию известного писателя Федора Абрамова - уроженца Архангельской области. Актриса Нижегородского театра драмы Наталья Кузнецова исполнит моноспектакль "Запев Мадонны с Пинеги" по произведениям Федора Александровича. Также ожидается выход документального фильма о писателе "Чтобы красота не пропала". Он стал одним из победителей питчинга на фестивале 2018 года и получил грант губернатора Архангельской области.

В этом году вырастет и число фестивальных площадок: к Архангельску, Северодвинску и Новодвинску присоединятся поселки Коноша и Североонежск.

На фестиваль арктического кино уже поступило более тысячи заявок из разных стран мира. Выделены специальные программы "Arctic open - детям" и "Arctic open - без барьеров". Также пройдет Ночь фестивального кино, а в музее "Малые Корелы" откроется зимний кинотеатр.

Жюри киносмотра возглавит известный режиссер и сценарист Юсуп Разыков, который привезет свою новую драму "Керосин".

По традиции фестиваль не закончится с награждением победителей. В феврале 2020 года в Архангельской области стартует киномарафон, в ходе которого фестивальные фильмы будут до конца апреля показывать в киноклубах и других культурных учреждениях глубинки.

Международный кинофестиваль Arctic open в третий раз получил президентский грант на развитие гражданского общества в сфере культуры и искусства. Проект ведет Поморский культурный фонд "Берегиня" совместно с Северным Арктическим федеральным университетом при поддержке правительства Поморья.

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