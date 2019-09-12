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12.09.2019 22:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Масса возможностей

В России прогнозируют расширение мощностей целлюлозно-бумажной промышленности
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск № 205(7963)
После уверенного роста в прошлом году целлюлозно-бумажная промышленность встала на паузу. За первые семь месяцев этого года производство бумаги и картона выросло на 0,1 процента, а выпуск целлюлозы сократился на три процента. Плюс 2,6 процента показал только сегмент гофротары. Но пауза вряд ли затянется.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские компании вводят новые и модернизируют существующие мощности.

В прошлом году, по данным Росстата, капвложения предприятий, производящих бумагу и бумажные изделия, составили 86,4 миллиарда рублей, что на 19,5 процента выше чем в 2017 году. Инвестиции в основном идут на технологическое обновление.

Например, в Перми в апреле этого года на местном целлюлозно-бумажном комбинате запустили новую картоноделательную машину. На Светогорском ЦБК (входит в группу International Paper), работает единственное в стране производство мелованного картона для упаковки пищевых и других высококачественных продуктов.

Фото: Архив АЦБК
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Он изготавливается из 100-процентного первичного целлюлозного волокна, что обеспечивает его высокую чистоту и безопасность, поясняет Инна Тимошевская, региональный менеджер по продажам картона в России и СНГ International Paper. Эта продукция сертифицирована немецкой лабораторией ISEGA.

В ближайшие годы также ожидаются масштабные капвложения. Минпромторг РФ оценивал заявленные инвестпроекты в 580 миллиардов рублей. Эти планы вписываются в утвержденную правительством стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года. Прогнозируется увеличение мирового спроса на целлюлозу, и Россия может укрепить свои позиции, создав новые мощности. Хорошие перспективы есть для увеличения выпуска санитарно-гигиенических изделий - их потребление к 2030 году может вырасти в 2,5 раза.

Один из путей развития целлюлозно-бумажной промышленности - это импортозамещение

Один из путей развития отрасли - это импортозамещение. В стратегии отмечается, что в том же сегменте санитарно-гигиенических изделий с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов. И предприятия продолжают вводить новые линии. Например, на Сясьском ЦБК в Ленобласти в прошлом году установили станцию Air Mill, которая позволяет производить туалетную бумагу и бумажные полотенца с улучшенными характеристиками.

Фото: iStock
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Для выпуска санитарно-гигиенических изделий используется в том числе беленая химико-термомеханическая древесная масса, которую производит International Paper. Эта экологически чистая продукция производится из возобновляемого древесного сырья по чистой технологии без использования хлора и его соединений. Масса, по сути является первичным целлюлозным волокном, полуфабрикатом, отмечает Инна Тимошевская. Группа поставляет ее на внутренний рынок и на экспорт, производит из нее бумагу и картон на своих предприятиях.

В стратегии прогнозируется, что объем выпуска целлюлозы в России может возрасти с 8,2 миллионов тонн, произведенных в 2016 году, до 11,3, а при определенных условиях, и до 13 миллионов тонн. Если участники отрасли не сбавят инвестобороты, то эти планы могут быть реализованы.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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