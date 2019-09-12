В Архангельской области появится новый заказник

В Поморье будет создан Двинско-Пинежский заказник. Это решение принято спустя несколько лет горячих дискуссий.

В междуречье Северной Двины и Пинеги сохранился один из последних в Европе массивов первозданных лесов. Фото: Архив АЦБК

Организация заказника стала уникальным примером успешного взаимодействия лесного бизнеса и экологов. По соглашению лесопользователи отказываются от заготовки древесины в междуречье Северной Двины и Пинеги. Там, по словам представителей природоохранных неправительственных организаций, сохранился один из последних в Европе массивов первозданных лесов. Речь идет о защите 350 тысяч гектаров малонарушенной северной тайги.

Историческое соглашение, рассчитанное на девять лет, было подписано в августе 2019 года во время проведения чемпионата России "Лесоруб XXI века". Поставщик лесосырья на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат - группа компаний "Титан", "WWF России" и "FSC России" подписали соглашение о сохранении малонарушенных лесных территорий (МЛТ) на всей арендной площади холдинга.

Согласно документу "Титан" взял на себя обязательства не вести рубки в ценных с экологической точки зрения МЛТ, которые составляют 350 тысяч гектаров в аренде компании. Также на этих участках бизнес будет работать над созданием особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Холдинг стал одним из первых в России, который совместно с природоохранной организацией "WWF России" провел зонирование и выделение особо ценных участков МЛТ по всей площади своей аренды, которая составляет 5,7 миллиона гектаров.

"Это реальный вклад FSC в сохранение природы России, - прокомментировал событие директор "FSC России", Николай Шматков. - Данное соглашение стало возможным только благодаря FSC-сертификации. "Титан" является сертифицированной компанией и взял на себя добровольные обязательства по сохранению особо ценных участков первичных, девственных лесов".

Без FSC эти леса были бы срублены, но теперь они будут защищены как особо охраняемые природные территории. "Диалог между "WWF России" и "Титаном" по разработке данного соглашения велся почти два года, и мы рады, что соглашение наконец подписано", - подчеркивает Николай Шматков.

"Подписанное с группой компаний "Титан" соглашение позволит придать охранный статус наиболее ценным участкам первозданных лесов, без такого статуса они находились под угрозой рубок", - сказал Андрей Щеголев, директор Лесной программы "WWF России" и член координационного совета "FSC России".

350 тысяч гектаров малонарушенной северной тайги будут сохранены и защищены

Всего планируется создать пять ООПТ и несколько участков национального лесного наследия. Благодаря соглашению с "Титаном", к 2028 году около 30 процентов всех малонарушенных лесных территорий в аренде компании получат охранный статус. Это большое достижение переговорного процесса между природоохранными организациями и бизнесом, которое стало возможным только благодаря добровольной лесной сертификации FSC.

Год назад компании подписали соглашение с природоохранными организациями "WWF России" и "Гринпис России" о согласовании границ и добровольном сохранении 170 тысяч гектаров малонарушенных лесных территорий в своей аренде. Это существенная часть проектируемого Верхнеюловского заказника в Двинско-Пинежском лесном массиве. Уже тогда заместитель директора по взаимодействию с органами власти Архангельского ЦБК Юрий Трубин акцентировал внимание на том, что следующим шагом должно стать подписание соглашения с "WWF России" и "Гринпис России" по дальнейшим мерам защиты лесных участков на малонарушенных территориях по арендной базе комбината и группы компаний "Титан".

Сегодня историческое соглашение с "WWF России" подписано. По словам Юрия Трубина, компании рассчитывают зафиксировать эти договоренности и с "Гринпис России" в ближайшее время.

При создании заказника будут учтены интересы и местных жителей. Дело в том, что обитатели близлежащих сел и деревень поколениями собирали в этих местах ягоды и грибы, ходили сюда на рыбалку. Планируется, что при создании заказника для людей лес не закроют, более того, в этих местах предполагается развивать экотуризм.

Подписанное соглашение предусматривает и меры по повышению эффективности лесопользования. Суть в том, чтобы на легкодоступных территориях объемы производства наращивались и параллельно внедрялась бы модель лесовосстановления. Такая схема позволяет поддержать бизнес и местных жителей, которые сохранят свои рабочие места.

Важно

Новый заказник должен расположиться на территории четырех районов Архангельской области: Виноградовского, Верхнетоемского, Пинежского и Холмогорского. В зоне охраняемых территорий запрещена промышленная рубка, заготовка древесины и строительство дорог. Интенсивное лесное хозяйство лесопромышленные предприятия будут вести на других лесных участках региона.