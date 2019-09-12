Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признали серьезной угрозой применение беспилотных летательных аппаратов в террористических целях. Противодействие ей обсуждалось на 35-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В этом году Россия является председателем Совета, и местом проведения совещания представителей антитеррористических структур наша страна предложила Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.

Открывая заседание, заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов отметил, что очередная встреча проводится в одном из красивейших городов мира, однако призвал с самым серьезным вниманием отнестись к повестке дня.

- Мы видим, как терроризм смещается, покидает пределы Ближнего Востока и через Афганистан получает возможность проникать на территории наших стран, - обратился он к участникам Совета, - и на это необходимо реагировать.

Участники заседания отметили, что боевики буквально приняли на вооружение беспилотные летательные аппараты. Известны случаи, когда с помощью дронов совершались теракты - они доставляли в нужное место самодельные взрывные устройства или распыляли отравляющие вещества. В самое ближайшее время страны ШОС намерены наладить обмен опытом по противодействию таким случаям.

Еще одна серьезная угроза безопасности, которую несет миру развитие современных технологий, - практически неограниченные возможности Всемирной паутины. Поэтому в декабре 2019 года страны ШОС намерены провести совместные антитеррористические учения компетентных органов по выявлению и пресечению использования сети "Интернет" в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Учения пройдут в китайском городе Сямынь.

- Достигнута договоренность о формировании информационного ресурса материалов, направленных на разоблачение террористической идеологии, - добавил Сергей Смирнов.

Участники совета также считают очень важным возвращение к нормальной жизни граждан регионов, побывавших "под боевиками".

В рамках совета разрабатывается программа по обмену опытом в вопросах социальной реабилитации и реинтеграции в общество лиц, возвращенных из зон террористической активности.

Достигнута договоренность о формировании информационного ресурса материалов, направленных на разоблачение террористической идеологии

Как следует из материалов совета, речь идет о людях, которые долгое время находились под влиянием радикальных идей, подвергались психологической и идеологической обработке.

После возвращения ранее захваченных территорий к мирной жизни террористы могут попытаться использовать таких людей, в том числе женщин и детей, в своих целях. Противодействовать этому может способствовать работа правоохранительных органов, а также представителей власти и духовенства.

Однако, как подчеркнул представитель России, речь идет только о помощи тем, кто не был причастен к террористической деятельности.

Очередное заседание Совета РАТС ШОС состоится в марте 2020 года в Ташкенте.