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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет XXIX кинофестиваль "Послание к человеку"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург )
14 сентября в Петербурге открывается кинофестиваль "Послание к человеку", это один из самых масштабных кинофорумов страны, проводиться он будет уже в 39-й раз. Церемония открытия пройдет на Дворцовой площади, сообщает оргкомитет фестиваля.

Зрителей ожидает яркое событие. На сцену выйдут президент фестиваля Алексей Учитель и председатель международного жюри форума, актриса из Нидерландов Йоэанна тер Стехе. За музыкальное сопровождение отвечает Международный симфонический оркестр "Таврический".

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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После официальной части церемонии на Дворцовой площади на экране, площадь которого превышает 100 квадратных метров, пройдет показ двухчасового документального фильма "Диего Марадона" Азифа Кападиа.

В этом году почетным гостем "Послания к человеку" станет известный немеций актер Удо Кир. Зрители по всему миру знают его по ярким ролям в фильмах "Джонни-мнемоник", "Армаггедон", "Блэйд", "Печать дьявола". Удо Кир откроет кинофестиваль на Дворцовой площади, а на следующий день в кинотеатре "Аврора" представит российским зрителям премьеру ленты "Раскрашенная птица".

Также для участия в фестивале в Петербург прибудут японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, признанный режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), обладательница "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), Президент Амедиатеки Линда Дженсен (США).

 

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