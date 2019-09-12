В Петербурге пройдет XXIX кинофестиваль "Послание к человеку"

14 сентября в Петербурге открывается кинофестиваль "Послание к человеку", это один из самых масштабных кинофорумов страны, проводиться он будет уже в 39-й раз. Церемония открытия пройдет на Дворцовой площади, сообщает оргкомитет фестиваля.

Зрителей ожидает яркое событие. На сцену выйдут президент фестиваля Алексей Учитель и председатель международного жюри форума, актриса из Нидерландов Йоэанна тер Стехе. За музыкальное сопровождение отвечает Международный симфонический оркестр "Таврический".

После официальной части церемонии на Дворцовой площади на экране, площадь которого превышает 100 квадратных метров, пройдет показ двухчасового документального фильма "Диего Марадона" Азифа Кападиа.

В этом году почетным гостем "Послания к человеку" станет известный немеций актер Удо Кир. Зрители по всему миру знают его по ярким ролям в фильмах "Джонни-мнемоник", "Армаггедон", "Блэйд", "Печать дьявола". Удо Кир откроет кинофестиваль на Дворцовой площади, а на следующий день в кинотеатре "Аврора" представит российским зрителям премьеру ленты "Раскрашенная птица".

Также для участия в фестивале в Петербург прибудут японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, признанный режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), обладательница "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), Президент Амедиатеки Линда Дженсен (США).