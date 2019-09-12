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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наркотики ищет Юна

В Петрозаводске проходят международные соревнования кинологов-таможенников
Текст: Светлана Цыганкова ( "Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
В эти дни Петрозаводск впервые в истории России принимает международный турнир таможенных кинологов, участие в котором принимают представители 16 стран. В Карелии соревнования проходят совсем не случайно, ведь по ее территории тянутся 700 километров государственной границы РФ.

Представительство участников соревнований впечатляет. Это не только таможенники из стран Балтии и Финляндии, которые бывают в Карелии довольно часто, но и специалисты из Азербайджана, Аргентины, Израиля, Республики Корея, Словакии, Турции, Франции, Чехии.

- Кинологические подразделения - полноправные участники оперативно-разыскной деятельности. Они ежедневно доказывают свою состоятельность и востребованность, - отметил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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В программе соревнований - поиск табачных изделий и денежных купюр, а также работа в транспорте. С поиском блока сигарет многие псы справлялись быстро. Лабрадору-ретриверу Музе представителя Налогово-таможенного департамента Эстонии Эрленда Аедма на это хватило несколько секунд.

Быстро нашла сигареты и ретривер Юна - собака инспектора Санкт-Петербургского аэропорта Пулково Екатерины Соловьевой. "Недавно она обнаружила в ручной клади пассажиров, прилетевших из Парижа, амфетамин, - рассказала Екатерина Соловьева. - У Юны особое чутье на наркотические средства. А вообще она любит груши, яблоки, огурцы".

- Чаще всего наши специалисты сталкиваются с преступниками, которые перевозят наркотики, и собаки хорошо их чувствуют. Нет никаких сомнений - даже в век компьютерных технологий заменить собаку не сможет никто и ничто, - уверен начальник Кинологического центра российской таможни Владимир Филиппов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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