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12.09.2019 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Крестный ход прошел по Невскому проспекту - от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре. Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, в нем участвовали представители Санкт-Петербургской митрополии, православных приходов города и Ленинградской области, учащиеся духовных школ. От имени правительства всех участников поздравил с днем перенесения мощей святого Александра Невского губернатор Северной Столицы Александр Беглов.

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он и возглавил крестный ход по Невскому проспекту. 

- Сердечно поздравляю всех с днем памяти святого Александра Невского - небесного покровителя Санкт-Петербурга, великого полководца, мудрого правителя и дипломата. 12 сентября 1724 года Петр I повелел перенести из Владимира в молодую столицу, в учрежденный им Александро-Невский монастырь, мощи благоверного великого князя. Тем самым он не только обозначил свою преемственную связь с прославленным защитником северо-западных рубежей России, но и положил в основание Санкт-Петербурга великую святыню, духовный щит города, - отметил митрополит Варсонофий.

Крестный ход посвящен 295-й годовщине перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дню заключения Ништадтского мира в 1721 году, который завершил Северную войну России со Швецией. Крестный ход проходит с 2013 года.

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