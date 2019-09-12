Жители 53 государств смогут посещать Петербург по электронным визам

Жители 53 государств мира смогут въезжать в Россию через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Утвержденный список идентичен списку иностранных государств, гражданам которых оформляются электронные визы, если они проезжают через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области.

Введение упрощенного визового порядка въезда через пункты пропуска, расположенные в Северной столице и Ленинградской области, призвано увеличить поток зарубежных туристов. А это, в свою очередь, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности двух субъектов Северо-Запада и расширению их деловых контактов.