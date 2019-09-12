Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

Сотрудник Крымской астрономической станции Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Об этом сообщил Международный астрономический союз.

Открытие было сделано 30 августа. Во время наблюдения неба астроном заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234 позже идентифицированный как комета. В момент обнаружения gb00234 находился в 3,6 астрономической единицы от Солнца. Первоначально объект приняли за обычную комету, однако ее скорость озадачила астрономов. Объект движется со скорость 30 километров в секунду по гиперболической траектории с эксцентриситетом орбиты около 3, а его наклон к плоскости эклиптики достигает 57 градусов.

По мнению специалистов, это может означать, что gb00234 пришел в Солнечную систему из-за ее пределов. В таком случае комета является вторым в истории после астероида Оумуамуа обнаруженным межзвездным объектом и первой известной науке межзвездной кометой. В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.

По данным исследователей, она имеет диаметр около 20 километров. Открытие было сделано с помощью 0,65-м самодельного телескопа, сконструированного самим Геннадием Борисовым. В момент открытия комета находилась в богатой звездной области - в созвездии Кассиопеи и обладала блеском 18 звездных величин. Комета достигнет максимального сближения с Солнцем в декабре 2019 года или в январе 2020 года и пройдет на расстоянии около одной астрономической единицы от Земли и двух астрономических единиц от Солнца.