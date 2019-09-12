На Дону вынесли приговор экс-следователю ФСБ за взятку в 55 млн рублей

В Ростове-на-Дону экс-следователь по особо важным делам ФСБ России по Краснодарскому краю приговорен к 14 годам колонии строго режима за сговор с целью получения взятки в размере 55 миллионов рублей. На 12 лет также осужден проходивший по делу адвокат.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда, бывший работник следственных органов вступил в преступный сговор с адвокатом. Вместе они вымогали крупную сумму денег у подследственного бизнесмена, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Экс-сотрудник ФСБ не только получил большой срок, но и лишен воинского звания. Судом также принято решение о конфискации свыше 55 миллионов рублей, полученных преступным путем.