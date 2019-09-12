На Кубани мужчине от взрыва гранаты Ф-1 оторвало руку

На Кубани в станице Терновской Тихорецкого района в руках 39-летнего местного жителя взорвалась осколочная граната Ф-1. В результате происшествия мужчине оторвало руку, однако он остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в конце августа текущего года, однако в правоохранительном ведомстве о нем сообщили только сейчас.

После того как стало известно о взрыве во дворе частного дома, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа полиции. В результате расследования было установлено, что граната Ф-1 взорвалась в руках 39-летнего мужчины из-за неосторожного обращения с боеприпасом. В полиции добавили, что против местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение взрывчатых веществ или устройств", санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Правоохранителям удалось установить, что гранату мужчина купил у односельчанина - ранее судимого 58-летнего жителя Терновской. Против него также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Как пояснил 58-летний мужчина, гранату Ф-1 он нашел на свалке, а позже продал ее своему знакомому, который долгое время хранил ее дома, пока случайно не взорвал боеприпас во время осмотра.