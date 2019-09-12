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12.09.2019 13:49
Проект: В регионах

Туристический фестиваль в Волгодонске собрал несколько тысяч гостей

Текст: Сергей Терентьев
Как известно, в древности на месте современного Цимлянского водохранилища находилась крепость Саркел. Это была одна из главных веток Великого шелкового пути, по которому караваны везли ценные товары из Азии в Европу и обратно, одно из уникальных исторических мест. Крепость — главный форпост на северо-западной границе Хазарии. — построена примерно в 835 — 836 годах при помощи византийских специалистов. В конце X века ее присоединил к территории Руси князь Святослав Игоревич, с тех пор поселение стало называться Белая Вежа. И сейчас силами правительства Ростовской области и энтузиастов побережье Цимлы становится местом паломничества туристов, интересующихся историей.
Фото: Фото пресс-службы правительства Ростовской области Фестиваль "Великий шелковый путь на Дону" вошел в календарь главных туристических событий области. Фото: Фото пресс-службы правительства Ростовской области
Фестиваль "Великий шелковый путь на Дону" вошел в календарь главных туристических событий области. Фото: Фото пресс-службы правительства Ростовской области

В прошлом году министерство экономического развития области и администрация Волгодонска провели в городе первый исторический фестиваль. Он настолько пришелся по душе любителям истории, что его уже включили в календарь главных туристических событий Дона.

В фесте-2019 приняли участие клубы исторической реконструкции из Элисты, Астрахани, Таганрога, Москвы, Ростова-на-Дону, Невинномысска, Оренбурга и Волгодонска. Участники фестиваля организовали десятки различных инсталляций, мастер-классов, в том числе представили древний быт, военное снаряжение и боевое искусство Средневековья, провели бойцовский турнир «Меч Святослава» и зрелищную реконструкцию взятия ворот крепости. По всей территории (а это свыше 30 гектаров) были разбросаны тематические площадки, посвященные разным культурам и народностям («Калмыкия», «Китай», «Хазары», «Средняя Азия», «Кочевники» и другие).

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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— Подобные мероприятия не только дарят положительные эмоции, но и способствуют росту туристической привлекательности города и региона в целом. Причем мы видим, что здесь собрались гости не только из Ростовской области, но и других регионов России, — рассказал журналистам министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Около 120 мастеров ручных ремесел представили свои поделки, причем купить можно было любой понравившийся артефакт. На празднике также работала площадка русской игровой культуры «Славянские игры», литературно-творческая площадка «На волне», фестиваль народного творчества «Голос степей», гастрофестиваль «Дары шелкового пути», прошло авиашоу с легкомоторными самолетами и парашютистами, парусной регатой, а завершился праздник гала-концертом и праздничным фейерверком.

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