У футболиста "Краснодара" Ари украли часы на 23 млн рублей

В столице Кубани задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогих наручных часов из дома известного футболиста. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона, потерпевшим оказался известный 33-летний нападающий футбольного клуба "Краснодар", экс-игрок сборной России Ари. В составе нашей национальной команды натурализованный бразилец провел два официальных матча.

По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей. В ходе оперативного розыска правоохранители задержали ранее судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Суд заключил его под стражу.

- Известно, что несколько украденных часов задержанный мужчина успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято полицейскими и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила Ирина Волк.