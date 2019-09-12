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12.09.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Росстате указали средний возраст россиянина

Текст: Руслан Мельников
Информация Росстата позволила выяснить средний возраст жителя России. Последние данные показывают ситуацию на 1 января 2018 года.
Фото: Александра Алпаткина / ТАСС Фото: Александра Алпаткина / ТАСС
Фото: Александра Алпаткина / ТАСС

Информацию ведомства проанализировал RT. В результате выяснилось, что средний возраст россиянина составил 40,02 года. По сравнению с данными 10-летней давности можно говорить о том, что средний возраст увеличился больше чем на год. 1 января 2009 года он оценивался в 38,8 года. Также сообщается, что средний возраст проживающих в стране женщин существенно больше, чем средний возраст мужчин. У россиянок он составляет 42,41 года, а у россиян 37,26 года. То есть получается разница в пять лет.

Фото: iStock
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Самым молодым регионом оказалась Чечня, где средний возраст составляет 28,68 года. Молодым населением могут похвастаться Тува, Ингушетия, Дагестан и ЯНАО. В этих российских субъектах средний возраст жителей оценивается соответственно в 29,75, 31,55, 32,97 и 33,92 года. А вот повышенный уровень среднего возраста отмечается в Тамбовской области - 43,4 года. По этому показателю выделяются также Тульская область (43,31 года), Рязанская область (42,79 года), Пензенская область (42,62 года) и Москва (42,3 года).

По словам представителя Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрея Коротаева при расчете среднего возраста сумма возрастов всех россиян делится на их количество. Он также отметил, что 40 лет - это средний возраст населения большинства развитых стран. Главным фактором сложившейся ситуации является низкая рождаемость.

"Общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних", - отметил Андрей Коротаев.

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