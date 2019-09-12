В Севастополе проверят смерть пациентки больницы при отключении света

В департаменте здравоохранения Севастополя проведут проверку факта смерти пациентки в филиале больницы № 1 из-за отключения электричества. Об этом сообщил глава департамента Сергей Шеховцов, передает ТАСС.

Ранее сегодня местный житель сообщил врио губернатора Михаилу Развожаеву, что его мать скончалась в палате интенсивной терапии из-за того, что в здании отключили электричество. По словам мужчины, ее перевели из основного корпуса в филиал, где проходит ремонт, и здание обесточено.

- Разберемся в этой ситуации, - пообещал Шеховцов. - Ведется капитальный ремонт учреждения. Возможно, были перебои со светом.

По его словам, все медучреждения Севастополя обеспечены резервными источниками питания.