В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

В школе № 22 города Волжский Волгоградской области был отменен традиционный молебен к началу учебного года. Причиной стало недовольство родителей учеников.

Как сообщает РИА Новости, в соцсетях появилась информация, что в одной из школ города Волжский вместо первого урока был введен молебен, на который, якобы, заставляли ходить всех учеников, кроме ребят из мусульманских семей.

По словам директора школы Ольги Новожиловой, по договоренности с настоятелем одного из храмов в начале сентября действительно проводился молебен. Однако в нынешнем году два родителя выразили недовольство по этому поводу. От молебна пришлось отказаться.

Новожилова подчеркнула, что вместо уроков молебен не проводился. В школе ведутся уроки по изучению православной культуры.