В Волгограде трое студентов осуждены за сбыт наркотиков

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор троим студентам местных вузов по делу о распространении наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, было установлено, что парень и две девушки в 2017 году вошли в состав преступной группы, сбывающей наркотики в Волгограде. Они получали через интернет информацию о местонахождении наркотиков, потом расфасовывали их и распределяли по тайникам.

Когда эта схема была раскрыта, они полностью признали свою вину. Позже их отчислили из вузов.

Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Девушкам назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Этот срок они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.