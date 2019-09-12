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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Волгоградской области освещение пришло в полторы сотни сел

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В 141 населенном пункте 17 муниципальных районов и одного городского округа Волгоградской области завершились первоочередные мероприятия, входящие в губернаторскую программу модернизации наружного освещения.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы региональной администрации, в десяти районах работы вышли на финальный этап. Еще кое-где сделана половина от запланированного объема.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Во многих станицах, деревнях и хуторах уличных фонарей не было с момента основания. Это одна из главных тем, которые поднимают селяне на встречах с губернатором Андреем Бочаровым во время его визитов. С учетом предложений жителей глава региона поставил задачу комплексного обновления сетей наружного освещения. После анализа ситуации определена очередность.

В результате в этом году в поселениях региона уже проложили 177 километров изолированного провода, установили 850 новых железобетонных опор, смонтировали порядка четырех тысяч энергоэффективных светодиодных светильников, срок эксплуатации которых достигает семи-десяти лет. До конца 2019 года работы охватят 170 поселений региона.

Всего до 2024 года освещение модернизируют в 877 населенных пунктах области с численностью населения от 50 человек. При этом в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Фролове реализуют отдельные инвестиционные программы. Кроме того, по решению губернатора с этого года стартует новая программа модернизации систем освещения в образовательных и социальных учреждениях.

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