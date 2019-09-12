Югра признана регионом-лидером во внедрении социальных сертификатов

Дискуссия о социальных сертификатах на Московском финансовом форуме-2019 началась с награждения. Министерство финансов РФ подвело итоги конкурса по внедрению в регионах новых механизмов организации оказания государственных и муниципальных услуг, предусмотренных национальными проектами "Образование" и "Демография". Лучшим регионом в оказании услуг дополнительного образования признан Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Его губернатор Наталья Комарова увезет с Московского финансового форума диплом и памятный символ за успешную работу по внедрению социальных сертификатов.

С социальными сертификатами происходит интересная история. Правового регулирования этого процесса на федеральном уровне нет - закон "О государственном и муниципальном социальном заказе" только находится в обсуждении у депутатов Госдумы. Но субъектам федерации не возбраняется работать опережающими темпами, оттачивая систему предоставления социальных сертификатов на региональном уровне. С другой стороны, как отметил, начиная дискуссию, замминистра финансов РФ Алексей Лавров, контролирующие органы не дремлют и любую инициативу регионов требуют регламентировать разрешительной документацией. "Поэтому мы с уважением смотрим на тех, кто вопреки всему реализует новые практики оказания социальных услуг", - подчеркнул замминистра.

ХМАО с 2018 года входит в эксперимент по внедрению социальных сертификатов, проводимый министерством финансов Российской Федерации.

- У себя мы впервые начали применять эти сертификаты ещё в 2012 году, - рассказывает Наталья Комарова. - Так что жители ХМАО о том, что такое социальный сертификат, знают давно. Другим рассказываем: это обеспеченная финансированием бумага, по которой можно получить ту или иную социальную услугу. Отвести, например, ребёнка в частный детский сад, если в государственном не досталось места. Или на платный кружок по робототехнике, если аналогичного бесплатного не нашлось.

При этом родителям платить ни за что не нужно - расходы покроет социальный сертификат. Его отдают в негосударственное учреждение, оказывающее услугу, а оно получает из бюджета компенсацию понесённых затрат.

- У нас, как и везде, была большая проблема с реабилитационными услугами, - продолжает Наталья Комарова. - С неё и начали внедрение социальных сертификатов. Сейчас негосударственному сектору мы уже передали 50 услуг, из них 9 оказывается через сертификаты - в социальном обслуживании, образовании, и в этом году пилотно в Нижневартовске - в организации летнего отдыха детей.

Губернатор признает, что переход на сертификаты дается непросто. Велик риск скатиться к неравенству, когда одни поставщики или получатели соцуслуг получат больше, чем другие. С другой стороны, сертификаты дают возможность увидеть честную картину дополнительного образования, когда граждане "голосуют ногами". Имея в виде сертификата гарантированный пропуск в любой кружок, социальный или образовательный центр, люди идут туда, где интереснее, где новые технологии и учат лучше. "Сертификаты выравнивают качество услуг, заставляют поставщиков быть конкурентоспособными, - констатирует Наталья Комарова.

В образовании все стремятся попасть в государственную организацию, а частные школы, детсады или вузы котируются ниже. Но с сертификатами ситуация меняется. Так, в Нефтеюганске, где дефицит яслей восполняют частные дошкольные учреждения, родители малышей отказались переводить детей в государственный сад после трехлетнего возраста. Сказали, что им и в частном отлично, тем более что расплачиваются они за него не деньгами, а сертификатом.

Сегодня бюджет ХМАО отдаёт в компенсацию сертификатов более 2,6 миллиардов рублей. Это почти 15 процентов от общего объёма финансирования социальных услуг. По сути, в Ханты-Мансийском округе уже выполнили задачу, поставленную президентом страны - передать негосударственному сектору не менее 15 процентов оказываемых соцуслуг. Но останавливаться на достигнутом не собираются. "У социальных сертификатов - большие перспективы", - уверена глава ХМАО.

Кстати

По данным министерства просвещения РФ, в настоящее время в стране социальными сертификатами в сфере образования пользуются девять тысяч детей. Из них пять тысяч - это жители Ханты-Мансийского округа - Югры.