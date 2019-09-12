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12.09.2019 08:32
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В Тюмени обсудят будущее нефтегазовой отрасли
Текст: Надежда Толстоухова (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 204(7962)
С 17 по 19 сентября на площадке Тюменского технопарка пройдет Х Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ). Десять лет назад он начинался как ведомственная конференция по геологоразведке, теперь же собирает первых лиц крупнейших компаний ТЭК, ученых и представителей власти.

Ключевыми темами ТНФ станут будущее ТЭК, возможные сценарии развития нефтегазовых регионов и добывающих компаний при снижении спроса на углеводороды, государственное регулирование отрасли.

За десятилетие форум стал местом встречи заказчиков и исполнителей работ и услуг в нефтегазовом секторе. Заметный эффект - рост заказов у тюменских машиностроителей: в 2017 году общая стоимость закупленной у них продукции составляла 65 миллиардов рублей, в 2018-м выросла до 90 миллиардов, а за первое полугодие 2019 года она уже достигла 57 миллиардов.

За примерами далеко ходить не надо. В 2017 году на форуме было заключено соглашение с компанией "ЭнергоТехСервис" о строительстве завода по производству нефтегазового оборудования - он заработал в этом году. В 2018-м подписано соглашение с компанией "Газпром нефть" о создании в Тюмени Центра исследований пластовых систем. В этом году планируется подписать соглашение между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО о создании научно-образовательного центра, одной из главных тем разработок которого станет цифровизация предприятий отрасли.

Впервые в рамках ТНФ-2019 пройдут "Технологические дни": разработчики новых технологий и оборудования представят свои идеи и прототипы потенциальным заказчикам - руководителям подразделений компаний. Из 292 проектов жюри выбрало 73.

Кроме того, будет работать выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК. По сравнению с прошлым годом площадь экспозиции увеличится вдвое. Около трети экспонентов - предприятия Тюменской области.

Прямая речь

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Главный вызов, который стоит сегодня перед нефтегазовым сектором, - необходимость снижать себестоимость продукции. Думаю, цена расти не будет, поэтому конкурировать нужно в области применения современных технологий. Мы хотим, чтобы в регионе развивались предприятия, максимально глубоко перерабатывающие сырье, создавали добавленную стоимость, а произведенная ими продукция была конкурентоспособной на мировом рынке.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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